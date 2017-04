Mit alter Technik wieder auf Kurs

Schweissnähte anstelle von Schrauben und Platten; Spezialisten der BLS haben das altehrwürdige Schiff aus dem Jahr 1914 wieder instand gestellt. Die erste Probefahrt am Donnerstag verlief gemäss BLS erfolgreich. Denn bald beginnt die Sommersaison.«Dampfschiffe sind die abso­luten Publikumsmagnete», sagt Ralph Darmstädter, Leiter Technik und Infrastruktur von BLS Schifffahrt.

«Die alte, immer noch funktionierende Technik begeistert Jung und Alt.» Doch im letzten August sah es nach einem vorzeitigen Ende für das Schiff aus: Während einer Fahrt von Interlaken in Richtung Giessbach wurde ein Riss im ­Gehäuse des Steuerstandes der Dampfmaschine festgestellt.

Mit dem Handrad, das am Steuerstand befestigt ist, wird die ­Maschine umgesteuert, dementsprechend fährt das Schiff vor- und rückwärts. Funktioniert das nicht mehr, kann das Schiff nicht mehr angehalten werden. Auf dem See wäre es weniger schlimm, im Schifffahrtskanal in Interlaken-Ost hätte dies Folgen, durch den langen «Bremsweg» könnte das Schiff mit der Eisenbahnbrücke kollidieren.

Ersatzteile gibt es nicht mehr

Doch zwei Maschinisten schritten damals gleich zur Tat und ­sicherten den Maschinenstand behelfsmässig mit Spanngurten. Später wurde der Riss mit Metallplatten und Schrauben gesichert, die Saison war vorerst gerettet (wir haben berichtet). Doch mit diesem Provisorium konnte man die Saison 2017 kaum beginnen.

Die beiden BLS-Spezialisten Christian Blum und Beat Reichen arbeiteten nun zwei Tage lang, um die altehrwürdige Dame wieder flottzubekommen. Das war nicht so einfach und beding­te vorgängig umfangreiche Abklärungen. Beat Reichen: «Im Herbst vergangenen Jahres wurden wir von der Schifffahrt kontaktiert, ob wir mithelfen könnten, die Risse im Gehäuse des Steuerstandes zu reparieren.»

Danach wurde eine Materialanalyse in Auftrag gegeben, um abzuklären, um was für Material es sich beim Steuerstand handelt. Denn Ersatzteile für das Schiff, die man einfach bestellen könnte, gibt es längst nicht mehr. «Es hat sich gezeigt, dass es sich beim ­Material um einen Grauguss handelt», so Reichen.

Aufgrund dieser Erkenntnisse sah man eine Möglichkeit, diese Risse zu flicken: mit einer Schweissnaht. «Grauguss hat einen grossen Kohlenstoffanteil, das ist schweisstechnisch nicht ganz einfach, weil das Material anders als Stahl nämlich spröde ist.» Das verlangt nach einer ­speziellen Elektrode.

«Problematisch war, dass wir die Repara­tur vor Ort durchgeführt haben, damit es das Gehäuse nicht ­verzieht.» Die Platzverhältnisse im Maschinenraum sind eng, die Sichtbarkeit eingeschränkt. «Aber eine Demontage des defekten Gehäuses wäre zu aufwendig gewesen.»

Beim Reparaturvorgang durfte keine Wärme ins Gussgehäuse gelangen, deshalb wurden nur kurze Schweissnähte angelegt, weiss Schweisser Blum. Regelmässig liess man das Gehäuse ­abkühlen und hat man die Schweissnaht mit dem Hammer sogenannt getrieben, um die Spannungen aus dem Material zu entfernen.

«Dieses Vorgehen nahm aber viel Zeit in Anspruch, die Schweissarbeiten dauerten zwei Tage», so Blum. Darmstädter beziffert die Gesamtkosten der Reparatur inklusive Abklärungen und Analysen auf rund 25 000 Franken.

Sprayen für die Sicherheit

Doch wie wird geprüft, ob die Schweissnaht auch gut gekommen ist? Reichen: «Nach der sogenannten schweisstechnischen Behandlung wird mittels dreier verschiedener spezieller Spraydosen geprüft, ob Farbe in das ­Gehäuse eindringt, was bedeuten würde, dass die Schweissnaht zu wenig gut ist.»

Der erste Spray sei farbig, der zweite ein Reiniger, mit dem überschüssige Farbe abgewischt werde, und der dritte Spray ein Entwickler, der eine weisse Kontrastfarbe beinhalte. «Nach einer gewissen Einwirkzeit sieht man dann, ob es Risse hat oder nicht.» Taucht Farbe auf, bestehen noch Risse. «Wenn nicht, kann man davon ausgehen, dass keine Risse mehr bestehen.»

Nun wird gereinigt, das Gehäuse lackiert. Die Teile vom Provisorium mit den Reparaturplatten werden gemäss BLS vorerst noch aufbewahrt. Nur für den Fall der Fälle. «Passiert nichts mehr, werden die Schraubenlöcher versiegelt, und die Reparatur ist endgültig abgeschlossen.»

Ab 20. Mai nimmt die Lötschberg wieder Kurs auf und fährt jeweils um 11.07 und 14.07 Uhr ab Interlaken-Ost. Am Sonntag, 7. Mai, wird das Jubiläumsjahr (seit 25 Jahren wieder auf dem Thunersee) der Blümlisalp mit einem Familien-Schifffahrtstag begonnen. (Berner Oberländer)