Mitgliederbeitrag unter Vorbehalten erhöht

Die beiden Institutionen, die zum Verein Pro Senectute Niedersimmental gehören, das Altersheim Lindenmatte in Erlenbach und das Pflegeheim Eigen in Faulensee, wurden unter einer Leitung zusammengeführt. Seit dem 1. Juni 2016 laufen sie unter dem Namen «Pro Senectute Lindenmatte Eigen», Geschäftsleiter ist Michael Oppliger. Per 2018 sollen die politischen Gemeinden im Niedersimmental mehr bezahlen für die Leistungen der Pro Senectute. Was bisher mit einem Pauschalbetrag von 100 bis 1000 Franken, je nach Grösse der Gemeinde, getan war, soll neu mit einem fixen Pro-Kopf-Betrag von 80 Rappen pro Einwohner vergütet werden.

Als Beispiel führte Peter Brügger, Präsident Verein Pro Senectute Niedersimmental, das Obersimmental auf, wo dies in der Praxis bereits funktioniere. Dank dieser Änderung sollen die jährlichen Beiträge der Gemeinden von derzeit 3700 Franken auf rund 12 400 Franken steigen. Die jährlichen Beiträge der Kirch­gemeinden (100 Franken) und Frauenvereine (50 Franken) bleiben unverändert. Die anwesenden Gemeindevertreter waren sich darüber einig, dass die Leistungen der Pro Senectute sehr gut und die Anpassungen der Beiträge grundsätzlich gerechtfertigt seien.

Aber: Sie wollen im Gegenzug mehr Transparenz in der Jahresrechnung, und sie wollen im Detail wissen, wofür die Pro Senectute welche Gelder einsetze. Ausserdem soll die Beitragserhöhung vorerst nur für ein Jahr gelten. Die Anträge der ­Behördenvertreter wurden gutgeheissen und die Stimmberechtigten sprachen sich mit 22 Ja-Stimmen bei 6 Enthaltungen für die Beitragserhöhung der Gemeinden aus.

Mit dieser Beitragserhöhung soll dem Vereinsdefizit, das sich jährlich zwischen 18 000 und 25 000 Franken bewegt und im 2016 17 600 Franken beträgt, entgegengewirkt werden. Noch könne man diese Defizite mit dem Vereinsvermögen, das sich derzeit auf rund 200 000 Franken belaufe, auffangen, sagt Brügger.

Zu tiefe Bettenauslastung

Im Jahresergebnis der Erfolgsrechnung klafft ein Loch von 125 162 Franken. Dazu Michael Oppliger in seinem Jahresbericht: «Am Standort Lindenmatte konnte – trotz extrem tiefer Bettenauslastung – das zu erwartende Defizit relativ gering gehalten werden.» Als Grund für diese tiefe Bettenauslastung gab Brügger die Baustelle und die damit verbundenen Unannehmlichkeiten für die Bewohner an. Dies hätte dazu geführt, dass man während der Bauzeit nicht dort wohnen wollte.

Die Situation habe sich inzwischen wieder normalisiert. Dafür spricht auch die Tatsache, dass von den neuen 18 Alterswohnungen in der Lindenmatte bereits deren 16 vermietet sind, wie Verena Kauert erklärte. Bei den letzten beiden bestünde ebenfalls reges Interesse, und es sei nur noch eine Frage der Zeit, bis auch bei denen die Mietverträge unter Dach und Fach seien. Die ersten Bewohner sollen Anfang Juli einziehen.

Rothacher neu im Vorstand

Hanspeter Ischi wurde für eine weitere Amtsdauer wiedergewählt. Neu in den Vorstand wählte die Versammlung einstimmig und ohne Gegenstimme Peter Rothacher. Peter Brügger sagte, man habe Rothacher mit Bedacht zur Wahl vorgeschlagen. Einer, der so lange als Journalist tätig gewesen ist, wäre eine grosse und wichtige Hilfe in Sachen Medien- und PR-Arbeit. Rothacher bedankte sich für das in ihn gesetzte Vertrauen. (Berner Zeitung)