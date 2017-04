Mobbing unter Schülern

Seit Anfang August bietet die Gemeinde Saanen Kindergarten- und Schulkindern, aber auch Lehrpersonen und Eltern eine Beratungs- und Anlaufstelle für die Unterstützung bei Schwierigkeiten in der Schule oder zu Hause an. Das Angebot der Schulsozialarbeit ist für Ratsuchende kostenlos, freiwillig, neutral und vertraulich.

Eine Steuergruppe aus Schulleitern, Gemeinderatsvertretern und Mitarbeitern der Gemeindeabteilung Bildung und Soziales begleitet das dreijährige Pilotprojekt. Als Grundlage dient das Konzept Schulsozialarbeit für Schulen der Gemeinde Saanen. Es wurde von der Berner Fachhochschule Soziale Arbeit ausgearbeitet und im Sommer 2015 von der Projektgruppe genehmigt.

Mehr Anfragen als erwartet

Seit acht Monaten arbeitet Shupriya Chakraborty als Beraterin in den Schulhäusern der Gemeinde und an ihrem Arbeitsplatz im Schulhaus Saanen. Ihre Anstellung umfasst 80 Stellenprozent. Sie hat eine Ausbildung als Sozialarbeiterin und Sozialpädagogin an der Fachhochschule in Bern absolviert und Erfahrungen im Beraten von Schulkindern, Eltern und Lehrpersonen aus ihren bisherigen Berufsanstellungen.

Überrascht hat sie die grosse Zahl von Anfragen um Hilfe in der ländlichen Gemeinde Saanen. Seit ihrem Stellenantritt sind bereits 62 Dossiers entstanden, wesentlich mehr, als dies während der Aufbauphase erwartet wurde.

Dazu erklärt Shupriya Chakraborty: «Niemand dachte, dass so viele Anfragen kommen könnten.» Dies führt nun dazu, dass Prioritäten gesetzt werden müssen und dass für Prävention, Früherkennung und Mitarbeit in Gruppen- und Klasseninterventionen leider nicht genügend Zeit bleibt.

Mobbing häufigstes Thema

Viele Ursachen können ein Beratungsanliegen auslösen. «Mobbing gehört zu den häufigsten Themen, welche zu Konflikten und schliesslich zu Beratungsgesprächen führen», meint Shupriya Chakraborty. Mobbing führe beim Kind oft zu Verlust des Selbstbewusstseins und zu Leistungsabfall in der Schule. Das Kind komme weinend nach Hause, ziehe sich zurück, oder Gegengewalt könne entstehen.

Oft lägen aber mehrere Ursachen vor. «Probleme können in der Familie mit schwierigen Umständen, im Umgang unter Schulkindern oder bei Vernachlässigung und häuslicher Gewalt entstehen. Wichtig ist der Austausch zwischen verschiedenen sozialen Dienststellen, den Eltern, der Schulleitung und vor allem dem Kind selber», erklärt die Schul­sozialberaterin.

33 Klassen

Shupriya Chakraborty ist oft in Saanen und Gstaad anzutreffen. Wegen der vielen Anfragen bleibt ihr mit der Teilzeitstelle nicht ­genügend Zeit, um regelmässig oder gar wöchentlich alle Schulhäuser zu besuchen.

Sie wünscht sich mehr Zeit und eine Aufteilung auf mehrere Personen, um auch in Klassen mitzuarbeiten und der Prävention und Früherkennung die nötige Beachtung zu schenken. In der Steuergruppe wird analysiert, wie das Projekt gefördert werden kann.

Daniel Bühler, Fachleiter Soziales Kinder und Jugend und auch Leiter der Steuergruppe, erläutert dazu: «Gestützt auf die breite Bedarfs- und Ressourcenabklärung für das Projekt gingen wir von 47 Einzelfällen aus. Wir sind überrascht, wie viel mehr Einzelfälle bereits jetzt zu bearbeiten sind.

Die Steuergruppe will kurzfristig eine Angebotskorrektur zur Qualitätssicherung der Schulsozialarbeit vornehmen. Reduziert wird die Präsenzzeit der Schulsozialarbeiterin in den Schulhäusern.

Zudem werden feste Administrationstage für Weiterbildung und Vernetzung sowie für die Falldokumentierung eingeführt.» (Berner Oberländer)