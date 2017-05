Nach Hickhack doch ein Vergleich

Der Sachverhalt: Einem im westlichen Berner Oberland wohnhaften 34-jährigen Mann aus Portugal wurde üble Nachrede gegenüber seiner Ehefrau zur Last gelegt. In der Zeit von 2012 bis Anfang 2016 erzählte er einer Kindergärtnerin und einer Sozialarbeiterin, dass seine Ehefrau Kokain konsumiere.

Er tat dies in der Annahme, seine Aussage sei wahr, ohne dies ausreichend abzuklären. Das wusste die Frau zu entkräften, indem sie sich einem Drogentest unterzog, welcher negativ ausfiel. Sie erstattete Strafanzeige.

Dem Mann flog deshalb ein Strafbefehl der Staatsanwaltschaft des Kantons Bern, Region Oberland, ins Haus. Er wurde wegen übler Nachrede für schuldig erklärt und zu einer bedingten Geldstrafe von 25 Tagessätzen zu je 110 Franken sowie zu einer Verbindungsbusse von 550 Franken und Gebühren von 500 Franken verurteilt. Weil er dagegen Einsprache erhob, war auf am Freitag eine Hauptverhandlung am Regionalgericht Oberland in Thun anberaumt.

«Kein Spielraum»

Sowohl der Beschuldigte wie auch seine ehemalige Ehefrau (die Ehe wurde inzwischen geschieden), die als Privatklägerin auftrat, erschienen mit Privatverteidigerin beziehungsweise mit Privatanwalt vor Gericht. «Es gibt keinen Verhandlungsspielraum, die Frau ist seit Jahren diffamiert worden», sagte der Anwalt der Privatklägerin gleich zu Beginn der Verhandlungen. Demgegenüber führte die Verteidigerin des Beschuldigten ins Feld, dass dieser bereit sei, sich zu entschuldigen, und bot einen Vergleich an.

Es gab deshalb vor Gericht einen heftigen Schlagabtausch zwischen den beiden Juristen. Es wurde sogar mit einem Platzenlassen der Verhandlung gedroht. Die Gerichtspräsidentin wies jedoch darauf hin, dass bei einem Fortsetzungsverfahren erheblich höhere Kosten entstehen ­würden.

Strafantrag zurückgezogen

Schliesslich raufte man sich doch noch zusammen. Nach separat geführten Beratungsgesprächen und Korrekturen von Formulierungen stimmten die Parteien einer Vereinbarung zu. Die Ex-Frau des Beschuldigten zog ihren Strafantrag zurück, was zur Folge hatte, dass die Einzelrichterin das Verfahren einstellte. Damit konnte auf eine Hauptverhandlung verzichtet werden. Einer gesetzlichen Grundlage entsprechend werden bei einer Einstellung die Verfahrenskosten dem Kanton Bern überbunden. Am Beschuldigten hängen bleiben die Kosten für seine Privatverteidigerin.

Quasi ein Happy End gab es trotz allem: Als Versöhnungsgeste reichten sich die beiden die Hand. (Berner Oberländer)