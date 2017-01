Näpflin: «Es schadet nicht, mal innezuhalten und es zu akzeptieren»

Am Samstag um 11.14 Uhr musste Urs Näpflin via Grossbildschirme und Lautsprecheranlagen die Absage der Lauberhornabfahrt bekannt geben. Ihm und vielen anderen Funktionären stand die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben. Trotzdem ist die Bilanz des OK-Präsidenten von Demut und positiven Gedanken geprägt: «Wir – die heutige Gesellschaft – verlieren immer ­öfter den Respekt vor der Natur und meinen, dass wir alles steuern und beeinflussen können. Es schadet deshalb gar nicht, dass wir mal wieder ein wenig innehalten und akzeptieren, was nicht zu ändern ist.»

Von Kommentaren vereinzelter Kritiker, «von welchen manch einer es natürlich ganz anders gemacht und besser gewusst hätte», distanziert sich Urs Näpflin entschieden. «Dies sind Leute, welche die ganzen Hintergründe nicht kennen und entsprechend gar nicht wissen können, was es alles braucht, um Entscheide einer solchen Organisation mit weit über tausend Helfern bei zweifelhaften Bedingungen zu ändern.» Kritische Äusserungen von Besserwissern seien auch nicht etwa bösartig gemeint, sondern würden auf mangelndem Wissen fundieren.

«Nur dank neuster Technik»

Anstatt zu hadern, erfreut sich Näpflin vielmehr der Tatsache, «dass wir nur dank der aufwendigen Modernisierung der ganzen Beschneiungstechnik für 2,5 Millionen Franken während des letzten Sommers an diesem Wochenende immerhin zwei grossartige Skirennen durchführen konnten. Ohne diese neuste Generation der Beschneiungsanlagen hätten wir die Schneeprüfung der FIS Anfang Jahr nie und nimmer bestanden, lag doch neben der seit Wochen perfekt prä­parierten Rennstrecke gerade mal ein kümmerliches Schäumchen Schnee.»

Und so freut sich der OK-Chef über den Schweizer Sieg in der Kombination und über einen «perfekten Slalomtag. Gerade den Slalomfahrern, die ansonsten bei Schönwetter oftmals den Abfahrern Platz machen und ihre eigenen Rennen bei ‹Hudelwetter› austragen müssen, mochte ich es gönnen, selber auch mal bei Sonnenschein fahren zu dürfen.»

«Alles richtig gemacht»

Zum Entscheid, am ursprüng­lichen Rennprogramm festzuhalten, steht Urs Näpflin auch jetzt: «Hintendrein ist man immer gescheiter. Noch am Donnerstag waren sich verschiedene Meteodienste – unter ihnen auch derjenige des Schweizer Fernsehens – einig, dass für das Wochenende unmöglich ein klarer Trend ausgemacht werden kann.

Sowohl die Meteorologen als auch wir selber haben also zweifellos alles richtig gemacht.» Am meisten Vorwürfe mache sich der seit 22 Jahren agierende Hausmeteorologe des Lauberhornrennens, Peter Hinteregger. Näpflin: «Diese Selbstvorwürfe sind aber absolut unberechtigt.»

(Berner Zeitung)