Nathalie von Siebenthal eröffnet neue Cross-Loipe

«Die permanente Cross-Loipe im Gelände von Schönried erlaubt Langläufern aller Altersklassen, ihren Sport in einer neuen Form zu erleben», versprechen die Verantwortlichen der Gstaad Marketing GmbH in einer Medienmitteilung. Die Loipe verlange den Langläufern einiges an Geschicklichkeit ab und stelle das Spielerische am Langlaufen in den Vordergrund. Sie sei deshalb speziell für den Nachwuchs interessant.

«Ich beneide die jungen Langläufer fast ein wenig um dieses tolle Angebot. Das ist richtig etwas zum Spasshaben und gleichzeitig Technik und koordinative Fähigkeiten zu trainiere», sagte Nathalie von Siebenthal bei der Eröffnung, nachdem sie eine Richtzeit für die 1,5 km lange Runde gelaufen ist.

Für alle Altersklassen: Auch die Kleinen versuchen sich auf der neuen Cross-Loipe. Bild: zvg

Neben Walter Stillhart, Vorstandsmitglied von Loipen Schweiz, war auch Edi Zihlmann, Chef Nachwuchs Swiss Ski, bei der Eröffnungsfeier präsent. Zihlmann betonte, wie wertvoll es sei, die Kinder auf die Ski zu bringen, und dass es auch für Alpinskifahrer eine gute Grundlage sei, auf Langlaufski zu beginnen.

«Wir freuen uns, dass wir diesen Parcours zusammen mit Gstaad Saanenland Tourismus realisieren konnten. Die Loipe bringt neuen Schwung in diese Sportart», sagt Cornelia Frautschi-Züger vom Ski Club Schönried, auf deren Initiative das Projekt zustande kam. (Berner Oberländer)