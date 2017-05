Naturschutzgebiet ist nun leitungsfrei

Bis letzten Herbst war die Stromleitung, die Sundlauenen sowie Teile von Beatenberg und Habkern von Interlaken her mit dem BKW-Stromnetz verbindet, zum Teil noch auf Holzstangen montiert; von der Lütscheren quer durchs Naturschutzgebiet Weissenau führte die Freileitung bis ins Neuhaus, wo sie im Boden verschwand.

Heute sieht man von dieser 16-Kilovolt-Holzstangenleitung nur noch einen kleinen Rest, der via Trafostation Weissenau die Gebäude in diesem ­Gebiet versorgt. Der Rest der ­Leitung wurde in den Boden ­verlegt.

Kunden sind froh

«Früher kam es speziell bei starken Schneefällen öfters zu Störungen und Stromausfällen, wenn Äste oder Bäume in die Leitung gefallen sind», sagt Jürgen Ritschard, Gemeindepräsident von Unterseen und mit dem Neuhaus zugleich selbst betroffen. «Wir sind froh, dass die Leitung nun in den Boden verlegt worden ist.»

«Die Rohre wurden ab August 2016 mit Richtbohrungen unter dem Schifffahrtskanal und der Aare durchgeschoben, an Land wurden sie in den Boden eingepflügt», erklärt BKW-Mediensprecher Gilles Seuret auf An­frage. «Durch diese Verfahren wurden die konventionellen Tiefbauarbeiten minimiert und die Bauzeit verkürzt.»

Dass der Boden nicht gross­flächig aufgegraben wurde, freut Dominique Hindermann, der das Projekt für die kantonale Abteilung Naturförderung (ANF) begleitete. «Das verringerte das Risiko, Neophyten einzuschleppen.» Für die Natur bringt die Verlegung sogar eine Verbesserung. Denn die neue Leitung verläuft nicht mehr durchs Naturschutzgebiet, sondern weiter ­östlich entlang der Strasse. Eine Beeinträchtigung der Feuchtgebiete durch allfällige Grabarbeiten stand somit gar nicht zur Debatte. Die Holzstangen samt Fundamenten und Freileitung wurden im Winter, als der Boden gefroren war, von der BKW zusammen mit ANF-Gebietsbetreuer Ruedi Wyss rückgebaut.

Die BKW hatte zwar schon bisher die Auflage, die Leitung nur in den kältesten Monaten zu warten, wenn sie die Moorböden, die Pflanzen und die Tiere im Schilf am wenigsten störten. «Aber nun entfallen diese Immissionen ganz», sagt Hindermann. Sowohl die ANF, die von Anfang an – schon vor der Plangenehmigung durch das Eidgenössische Starkstrominspektorat – beigezogen wurde, als auch die BKW rühmen die gute Zusammenarbeit. Grund für das Projekt, das 400 000 Franken kostete, waren wirtschaftliche Über­legungen. «Hauptauslöser waren die Kosten für die Instandhaltung», erläutert Gilles Seuret. «Im Naturschutzgebiet waren Reparaturen oder Unterhaltsarbeiten je nach Jahreszeit nur sehr erschwert möglich. Und bei stabilem Untergrund liegen Wartungskosten für eine 16-kV-Leitung wesentlich tiefer als bei einer Freileitung.» (Berner Oberländer)