Neue Leitung und ein Neubau

«Ein Mann mit Erfahrung, der weiss, um was es geht. Wir freuen uns sehr, für die neue Leitung des Zentrums Artos so eine gute Lösung gefunden zu haben», so stellte Thomas Humbel, Verwaltungsratspräsident des Vereins Zentrum Artos Interlaken, den neuen Leiter Mario Saladin aus Münsingen vor. An der ordentlichen Generalversammlung 2017 am Montag nahmen rund 60 Vereinsmitglieder teil.

Einsatz für Lebensqualität

Mario Saladin (47), derzeit noch Geschäftsführer bei der Spitex Zulg in Steffisburg, erklärte: «Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe, habe aber auch Respekt davor. Als Nachfolger von Lea und Markus Hafner trete ich in grosse Fussstapfen, möchte aber eigene Spuren hinterlassen und eigene Wege gehen.» Saladin ist verheiratet, hat zwei fast erwachsene Kinder und begann seine Berufslaufbahn mit einer Banklehre. Danach liess er sich zum Pflegefachmann ausbilden und hängte noch eine Weiterbildung als Betriebswirtschafter an.

Saladin: «Ich habe in Münsingen zehn Jahre lang ein Heim für Menschen mit körperlichen Einschränkungen geleitet. Das ist meine längste Führungserfahrung.» Sein besonderes Anliegen sei, für Heimbewohner eine hohe Lebensqualität bis an deren Lebensende zu gewährleisten: «Da-ran will ich arbeiten», so Saladin. Er wird am 1. Oktober 2017 seine Vollzeitstelle antreten, die offizielle Übergabe der Leitung ist am Samstag, 28. Oktober.

Demnächst will man zur Entlastung des Leiters noch eine 60- bis 80-Prozent-Assistentenstelle ausschreiben. Als Nachfolger von Seelsorgerin Margrit Bieri tritt der Thuner Pfarrer und Theologe Oliver Merz am 1. Dezember 2017 eine 50-Prozent-Stelle im Zentrum Artos an. Merz stellte sich ebenfalls persönlich vor.

Thomas Humbel orientierte zudem über das Bauvorhaben am Mattner Lärchenweg unter der Federführung des bewährten Architekturbüros L2A. Dort soll ein Neubau mit Tagesstätte, geschützter Wohngruppe und acht Wohnungen mit Dienstleistungen entstehen. Humbel: «Wir sind dran, wir sind auf Kurs. Es gab keine Einsprachen, doch die Baubewilligung steht noch aus. Die Kosten haben sich bei 7,3 Millionen Franken eingependelt. Baubeginn soll im August 2017 sein.»

(Berner Oberländer)