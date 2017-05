Offene Türen in der ehemaligen Zündhölzlifabrik

Neues Leben am geschichtsträchtigen Ort: Seit rund zwei Jahren ist in der ehemaligen Zündhölzlifabrik eine neue Zeitrechnung angebrochen. Die Firma Brügger HTB verlegte ihren Bereich Holzbau in das rund 8000 Quadratmeter grosser Areal. Am Wochen­ende nun konnten Interessierte erstmals durch die Hallen wandeln: «Das Gebäude bauen wir sukzessive für unsere Bedürfnisse um», sagt Inhaber Beat Brügger. Auch die Hülle mit Dach und Fassade wird noch saniert.

Einige Produktionsräume wurden am Wochenende gar zu Ateliers umfunktioniert: Sandra Schneider von Creative Art und Stéphanie Jungen von Wohnschopf Wohnen Lifestyle and More zeigten Mode, Accessoires, Haushaltswaren und Kunstwerke. Vor dem Gebäude waren allerlei Spezialmaschinen geparkt, welche die Firma für ihre verschiedenen Geschäftsgebiete wie Holzhandel, Transport oder Reinigungsarbeiten verwenden. Die Brügger HTB war kürzlich medial präsent, als sie gegen eine Arbeitsvergabe der SBB klagte und vor Bundesverwaltungsgericht siegte.

Es ging um die Vergabe der Reinigungsarbeiten für den Gotthardtunnel. Denn die Frutiger Spezialisten reinigen auch den Lötschbergtunnel. Neben offenen Türen und der Fahrzeugausstellung gab es auch ein Kinderprogramm und einen Imbiss. Die lange Vergangenheit ist immer noch präsent: Ein Mitarbeiter sagte, dass man während der Umbauarbeiten Zündhölzchen gefunden habe – im Boden eingestampft. Im Laufe der Zeit seien diese offenbar unter eine Maschine gerutscht und anschliessend «verewigt» worden. Produziert wurde hier bis 1969, danach waren die Hölzchen aus Kanderbrück nicht mehr konkurrenzfähig.

(Berner Oberländer)