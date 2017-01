Ohrenschmaus für Geschichtenfans

«Ich erzähle die wahre Geschichte der wunderschönen Anneli, die sich den Höllenkünsten verschrieb und gerettet wurde», sagt Martin Niedermann von Bern. Der leidenschaftliche Erzähler ist OK-Mitglied des Jungfrau-Erzählfestivals, das 2015 unter dem Motto «Das erste Mal» erfolgreich durchgeführt wurde. Grosse und kleine Geschichtenfans von nah und fern waren ­begeistert und wünschten sich mehr davon.

Nun findet unter dem Motto «Einmal ist keinmal» vom 3. bis 5. Februar 2017 das zweite Jungfrau-Erzählfestival statt, wiederum im City-Hotel Oberland und auf dem Marktplatz Interlaken.

Insgesamt 34 Erzählerinnen und Erzähler werden faszinierende Sagen, Märchen und Mythen frei erzählen. Mit dabei sind bekannte Namen wie etwa die Bündnerin Caroline Capiaghi, Frau Wolle, Kathinka Marcks oder Ariane Racine. Wärmende spanische Klänge der Formation Tres Pesetas oder internationale Volksmusik der Band Filigrana umrahmen die Events.

Reichhaltiges Programm

«Neu findet am Freitagnachmittag eine offene Bühne speziell für Familien mit Kindern ab fünf Jahren statt», informiert OK-Präsidentin Doris Barrot, Thun. Am Freitagabend wird das Festival mit dem Thema «Vom Norden südwärts» offiziell eröffnet. Der Samstag bietet etwa «Wärmende Geschichten am Feuer», Erzählungen «von hier und anderswo» oder «Geschichten aus allen vier Himmelsrichtungen». Am Sonntag klingt das Festival mit einem grossen Erzählbrunch aus.

Bunter Geschichtenschatz

Für Erzähler Niedermann sind Geschichten «wahre Schätze, die durch den Erzähler gehoben, doch nur durch die Zuschauer zum Strahlen gebracht werden». So erzählt er etwa das Märchen der traurig schönen Liebschaft eines Fischerbuben mit dem Schlossfräulein, die beide von der bösen Stiefmutter in den Tod geschickt werden. Niedermann begleitet das Märchen mit alten Röseligarten-Liedern. Doris Barrot erzählt Märchen vom Wünschen: So etwa von einem König, der sich vier Worte wünscht, die in schwerer Not helfen könnten.

Eine Reise zu inneren Bildern

Von einer Begegnung mit unterirdischen Bewohnern der Anderswelt oder davon, wie das Feuer auf die Erde kam, berichtet OK-Mitglied Christine Brenner, Ersigen. Sie erklärt: «Ich habe Freude daran, beim Publikum die inneren Bilder im Kopf anzu­regen.»

Weitere Festivalhöhepunkte: Der Museumspädagoge Dirk Nowakowski bringt nordische Sagen und Märchen der Inuit mit, Storyteller Georgiana Keable wird auf Englisch erzählen. Und Charles Aceval hat Geschichten aus der Nomadenkultur der algerischen Wüste dabei.

Lampenfieber gehört dazu

Derzeit wird fleissig geprobt. «Beim Üben laufe ich zu Hause im Kreis herum, und mein Hund muss zuhören», so Barrot. Die ­gebürtige Unterseenerin versetzt sich beim Erzählen vor Publikum gedanklich an einen schönen Ort wie etwa ein Schloss – ein Trick gegen das unvermeidliche Lampenfieber. Auch ein Blackout kam schon mal vor: «Doch man findet immer einen Zwischensatz, der dann weiterhilft», so Barrot.

Auch heuer werden einige Anlässe bei freiem Eintritt mit ­Kollekte durchgeführt. Barrot: «Beim ersten Festival ging diese Rechnung auf. Das Publikum war sehr grosszügig.» Für das Festival 2017 wünscht sich das OK, vermehrt Einwohner der Region begrüssen zu können. 2015 habe einer von ihnen gerühmt: «Ich habe gar nicht gewusst, dass ­Geschichten hören so unterhaltsam, so lustig sein und nachdenklich stimmen kann», berichtete Barrot.

Auf der Website von Charles Aceval heisst es: «Das Wort reist, und es findet immer sein Ziel.»

(Berner Zeitung)