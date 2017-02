Politische Hilfe für gefährdeten Recycler

Der Bund will per 2020 im Umweltrecht in Zusammenhang mit der Umsetzung des von 92 Staaten unterzeichneten Minamata-Übereinkommens Verordnungsänderungen vornehmen. So soll dereinst die Ein- und Ausfuhr von Quecksilber einzig für Analyse- und Forschungszwecke möglich sein und vor allem die Einfuhr für Recyclingzwecke sowie Ausfuhr von rezykliertem Quecksilber verboten werden.

«Beitrag an Umweltschutz»

Dem Regierungsrat des Kantons Bern sind die neuen Regeln zu streng: «Diese sind strenger ausgelegt als in der EU, was hiesige weltweit führende Anbieter wie die Batrec Industrie AG direkt benachteiligen würde.» Gerade das Recycling reduziere die schädlichen Emissionen, die vor allem beim Abbau von Quecksilber entstehen.

«Mit ihren Technologien leistet die Batrec weltweit einen wichtigen Beitrag an die Wiederverwertung von Quecksilber und damit an den Umweltschutz, denn es ist wesentlich vernünftiger, den Bedarf mit rezykliertem Quecksilber zu decken statt über den Abbau in Minen.»

Die BDP wird noch einiges konkreter: «Ein Exportverbot von Quecksilber im Sinne des bundesrätlichen Vorschlags würde unmittelbar zu einer Firmenschliessung und zum Verlust von 75 Arbeitsplätzen im Oberland führen.» Man unterstütze natürlich die Zielsetzung des Abkommens: die Reduktion toxischer Substanzen und Verringerung ihrer negativen Auswirkungen.

«Nun geht der Bundesrat aber mit der vorgeschlagenen Umsetzung über die Vorgaben der Konvention und die europäischen Umsetzungspläne hinaus.» Nach eigenen Angaben kritisiert die BDP aber nicht nur, sondern schlägt auch entsprechende Anpassungen vor. «Mit diesen können einerseits die Arbeitsplätze im Oberland gesichert und andererseits die ökologischen Zielsetzungen des Minamata-Abkommens besser erreicht werden.»

«Zyklus nicht unterbrechen»

Enea Martinelli ist Spitalapotheker und Präsident der BDP Bern. Der Mediziner äussert folgende Gedanken zum Thema Queck­silber: «Grundsätzlich gilt es, die Verwendung von Quecksilber so weit wie möglich zu verhindern. Es gibt aber Bereiche, in welchen man darauf angewiesen ist – beispielsweise im Dentalamalgam. Wenn wir nun das rezyklierte Material im System behalten können, ist das sicher weniger riskant als der Minenabbau. Man stelle sich vor, früher setzte man Quecksilber sogar in Desinfektionsmitteln ein.»

Martinelli erklärt auch, wieso das Vorhaben des Bundes den ­Minenabbau in der Dritten Welt nicht eindämme, sondern gar ­fördere: «Mit einem generellen Exportverbot würde der Zyklus unterbrochen, womit neues Quecksilber gewonnen werden müsste. Dies wäre zwar nicht schädlich für unsere Zivilisation, aber verheerend für die betroffenen Länder.»

«Haushoch über Ziele hinaus»

Für Dieter Offenthaler ist der politische Support ein wahrer ­Segen. Der Geschäftsführer der Batrec Industrie AG: «Wenn der Bund den Export von rezykliertem Quecksilber generell verbieten würde, bedeutete dies für unsere Firma den Todesstoss. Ohne den Export der jährlich rund 30 Tonnen hochreinen Dentalamalgams können wir unseren Laden hier dicht machen.»

Er sei durchaus für ein teilweises Verbot, das sich aber nach moralischen Punkten richte, ohne diesen wichtigen Zweig zu tangieren, in dem die Batrec Industrie AG ein Viertel des weltweiten Dentalamalgam-Handels ausmache. «Die Absicht des Bundesrats geht haushoch über die Ziele des Minamata-Abkommens hinaus.» (Berner Zeitung)