Projekt Alpentherme ist wohl vom Tisch

Dereinst soll auf der Aeschi­allmend ein 3-Stern-Superior-Wellness- und Seminarhotel stehen – das Hotel Alpentherme, so der Plan der Stiftung Ferienzentrum Aeschiried. Sie ist die Besitzerin des gleichnamigen Zentrums, das lange Jahre als Blaukreuzheim bekannt war.

Seit Dezember 2014 dient die Anlage als Durchgangszentrum für Asylsuchende. Zwei Monate zuvor hatte die Eigentümerin den eigenen stark defizitären Betrieb eingestellt.Das Projekt Alpentherme sieht drei neue Chalets im Elementholzbau auf einem Steinsockel vor.

Das bestehende noch nicht zehn Jahre alte Chalet soll integriert, der heute als Asylzentrum genutzte Teil abgerissen werden. Geplant sind 90 Hotelzimmer mit insgesamt 150 Betten und eine öffentliche Bade- und Wellnessanlage. Die Stiftung beziffert die Liegenschaftsinvestitionen auf rund 15 Millionen Franken.

Schwierige Bedingungen

Ob das Projekt realisiert wird, ist aber fragwürdig, dies ergab eine Nachfrage beim zuständigen Stiftungsrat Lukas Eichenberger. «Wir haben die verschiedenen Fragen zum Bewilligungsverfahren geklärt», sagt er. «Das Korsett, das sich daraus ergibt, ist sehr eng.» Es geht dabei um die Waldfeststellung, die Wasserfassung und die Erschliessung.

Wir haben die verschiedenen Fragen zum Bewilligungsverfahren geklärt. Das Korsett, das sich daraus ergibt, ist sehr eng.»Lukas Eichenberger, Stiftung Ferienzentrum Aeschiried

«Die Waldfeststellung ist entscheidend», erklärt Eichenberger. Schliesslich verkaufe man an dieser Lage vor allem die Aussicht auf den Thunersee. Die sei heute durch den Wald eingeschränkt. «Nur vom bestehenden Chalet hat man Blick auf den See, bei den Zimmern in den Neubauten wäre er verstellt.»

Der betroffene Wald wurzle teils auf Land der Gemeinde Krattigen und teils auf der Parzelle der Stiftung. «Abklärungen zeigten, dass kaum eine Ausdünnung oder Rodung möglich wäre», sagt Eichenberger. «Ein Killer­argument für Investoren.»

Auch die Wasserfassung könne man wohl nicht wie geplant umsetzen. «Eine Nutzung für die Wärmegewinnung oder für die Bäder scheint nicht möglich. Damit würde auch der Name ‹Alpentherme› hinfällig.»

Die Bewilligungsfähigkeit sei das A und O, sagt Eichenberger, der in Thun ein Beratungsunternehmen leitet. «Nun scheinen aber die Bedingungen für eine Bewilligung so zu sein, dass sich das Engagement für Investoren nicht lohnt.»

Franken schreckt ab

Auch die momentane Marktsituation sei schwierig. «Der Frankenschock ist noch spürbar.» Investoren seien sehr zurück­haltend bei Hotelprojekten. «Speziell in Gebieten mit vielen Gästen aus dem Euroraum wie das Oberland.»

Eichenberger ist als Berater in der Branche tätig und selbst Verwaltungsratspräsident einer Hotel-AG. «Zwei Stiftungen waren stark am Projekt interessiert, bis aus der obersten Chefetage die Absage kam. Grund: die Frankenstärke.»

«Wir bedauern, dass die Rahmenbedingungen so sind, dass eine Realisierung in der heutigen Form zurzeit nicht möglich ist», sagt Eichenberger. Ganz abschreiben will der Stiftungsrat das Hotel Alpentherme noch nicht. «Wir führen weiter Verhandlungen.»

Wie weiter?

Gleichzeitig wolle man über die Bücher gehen und das Projekt als Ganzes neu beurteilen. «Die besten Voraussetzungen bei den ­aktuellen Rahmenbedingungen bietet das bestehende Chalet, wegen der uneingeschränkten Aussicht.» Allerdings ist dieses noch keine zehn Jahre alt, weshalb ein Neubau wenig Sinn mache.

«Wir überlegen uns, welche Möglichkeiten die bestehende Bausubstanz bietet und was mit kleineren Renovationen möglich ist.» Ob ein solches Projekt für Investoren interessant und für einen Betreiber rentabel ist, sei nicht klar.

Wenn auch diese Abklärungen keine befriedigenden Resultate bringen, muss die Stiftung wohl auch den Verkauf des Ferienzentrums in Betracht ziehen.

Allerdings sei keine Eile nötig. «Wir stehen nicht mit dem Rücken zur Wand», hält Eichenberger fest. Da das Ferienzentrum zurzeit an den Kanton vermietet ist, der es als Durchgangszentrum für Asylsuchende nutzt, und es bleibe genug Zeit, alle Optionen sorgfältig zu prüfen.

Beschränkte Möglichkeiten

«Das Hotel Alpentherme wäre für die Gemeinde ein Glücksfall», hält Gemeindeschreiber Lukas Berger fest. «Wir würden eine Realisierung begrüssen und im Rahmen unserer Möglichkeiten auch unterstützen.» Allerdings seien die Einflussmöglichkeiten der Gemeinde – etwa bei der Waldfrage – begrenzt.

Berger würde es begrüssen, wenn die Initianten eine Bauvoranfrage eingeben würden. «Erst dann zeigt sich, was wirklich möglich ist.» (Berner Oberländer)