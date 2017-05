Rat übernimmt Zukunftsprojekt

Gut hundert interessierte Einheimische und Zweitwohnungsbesitzer liessen sich im Hasliberger Congresszentrum über den Stand der Projektarbeiten orientieren und folgten gespannt den Ausführungen von Dr. Daniel Müller Jentsch, Avenir Suisse, zum Thema «Zukunft des Berggebietes».

Mit entsprechender Gestaltung der Rahmenbedingungen lassen sich auch im Berggebiet das schwache Wachstum und die Abwanderung bekämpfen, ist Studienautor Daniel Müller überzeugt und präsentierte Reformideen zu seiner Behauptung. So hat die Annahme der Zweitwohnungsinitiative einen starken Einbruch der Neubauaktivität verursacht.

Aber mit dem Bestand von gegen 400'000 Zweitwohnungen bieten sich auch Chancen, so beispielsweise mit neuen Vermietungsmodellen. Das Potenzial, Wissen, Netzwerk und Engagement der Zweitwohnungsbesitzer gilt es zu nutzen für das Gemeinwesen. Innovation ist der Schlüssel für künftige Jobs, Investitionen und Steuereinnahmen – dies auch in traditionellen Branchen, ist Müller überzeugt. Die ausführliche Studie ist auf avenir-suisse.ch nachzulesen.

Förderverein ist aktiv

An sechs Marktständen konnten sich die Besucher über das Erreichte in den Teilprojekten informieren. Nebst touristischen Massnahmen stechen zwei Aktivitäten besonders heraus. Mit dem «Netzwerk Hasliberg» wurde ein Förderverein für eine nachhaltige Entwicklung der Gemeinde gegründet. Die Institution wurde im Mai 2016 mit 61 Interessierten gegründet und zählt heute 187 Mitglieder, davon sind 80 Prozent Zweitwohnungsbesitzer.

Laut Armin Gallati, Vizepräsident, will der Verein noch mehr Einheimische zum Mitmachen motivieren. Das zweite bedeutende Projekt ist die Realisierung eines Generationenhauses. Dank einer neuen Wohnbaugenossenschaft soll in der Gemeinde Wohnraum entstehen, in welchem verschiedene Generationen zusammenleben und sich unterstützen.

Studierende der Architekturakademie Mendrisio unter der Leitung von Professor Jonathan Sergison werden sich mit dem Projekt Generationenhaus befassen. Architektonische Machbarkeitsstudien für verschiedene Standorte werden ausgearbeitet. Selbstverständlich wird ein Holzbau erwartet. Die Arbeiten werden Anfang Juni fertig sein, sie werden der Bevölkerung anschliessend präsentiert.

«Die Ziele des Projektes ‹Zukunft Hasliberg› sind erreicht, fasste Professor Alex Willener von der Hochschule Luzern die Präsentationen des Vormittags zusammen. Die einheimische Bevölkerung und die Zweitwohnungsbesitzer engagieren sich gemeinsam für eine nachhaltige Entwicklung der Gemeinde in wirtschaftlicher sowie sozialer Hinsicht. Impulse sind gesetzt und laufen nun in festen Strukturen unter Federführung des Gemeinderates und in intensivem Austausch mit dem Förderverein Netzwerk Hasliberg und der Bevölkerung weiter. (Berner Oberländer)