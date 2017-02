Das Volk hat sehr knapp Nein dazu gesagt, dass die Gemeinschaft ihre Verantwortung wahrnimmt und die letzten (Abbruch-)Kosten des Alpenbad-Projekts trägt. Es scheint ein Seitenhieb gegen die «Gälbe» zu sein. Damit sind die Firmen und Organisationen mit den gelben Logos gemeint, die eine gewichtige Stellung im Dorf haben.Dazu gehört das Licht- und Wasserwerk, das mit seiner Bürgschaft ein Risiko einging und diese Kosten nun trägt.

Hauptsache aber: Das Alpenbad ist vom Tisch. Es hat in Adelboden viel ausgelöst, nicht nur Investitionen, sondern auch in den Köpfen. Es wurde diskutiert, was das Dorf braucht, wo die Grenzen sind und was sinnvoll sein könnte. Es gibt jetzt wieder Raum für neue Visionen, die Adelboden vielleicht eher entsprechen werden als das Bad. (Bernerzeitung.ch/Newsnet)