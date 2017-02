Rechnungen zu spät gestellt: Frutigen hofft auf Goodwill

Der Frutiger Gemeinderat hat beschlossen, bei einem Teil der von einem Strassenausbauprojekt betroffenen Grundeigentümer auf das Einkassieren der Grundeigentümerbeiträge zu verzichten. Grund: Die Gemeinde verschickte zu spät die Rechnungen.

Im Juli des vergangenen Jahres erhielten die vom Ausbauprojekt betroffenen Grundeigentümer die Rechnungsverfügung, wie der Frutiger Gemeinderat am Montag bekanntgab. Ein Teil von ihnen erhob danach Einsprache mit der Begründung, die zweijährige Frist für die Rechnungsstellung sei abgelaufen.

Mit Blick auf die rechtliche Ausgangslage habe er nun beschlossen, so der Frutiger Gemeinderat weiter, auf das Inkasso der Grundeigentümerbeiträge zu verzichten. Es geht um das Teilstück Gygerkehr bis Stegweide des Strassenausbauprojekts Steg-Elisgbachstrasse. Die Gesamtkosten des Ausbaus betrugen rund 865'000 Franken. Die Grundeigentümer hätten rund 260'000 Franken bezahlen sollen.

Ein Teil von ihnen, so etwa die Elsigalpbahnen AG sowie die Skilift Metschalp AG, haben ihren Anteil bezahlt und dem Gemeinderat in Aussicht gestellt, diesen nicht zurückzufordern. Der Gemeinderat hofft nun, dass auch die anderen Grundeigentümer ihren Beitrag freiwillig zahlen. Er hofft also auf den guten Willen oder Goodwill dieser Personen.

«Kein neues Problem»

Wie Frutigens Gemeinderatspräsident Hans Schmid auf Anfrage sagte, fehlen der Gemeinde rund 117'000 Franken Grundeigentümerbeiträge. Schmid sagte weiter, das am Montag bekanntgegebene Problem sei nichts Neues. Es gehöre zu den Mängeln, welche der Statthalter des Verwaltungskreises Frutigen-Niedersimmental, Christian Rubin, Anfang Jahr publik gemacht habe.

Rubin teilte damals mit, er habe bei einer Prüfung in der Gemeinde Frutigen grössere Mängel bei der Gebührenerhebung festgestellt. Es gehe vor allem um die Erhebung von Abwassergebühren und den Anschluss von Liegenschaften an die Kanalisation. Doch auch nicht in Rechnung gestellte Grundeigentümerbeiträge bei Strassensanierungen erwähnte der Statthalter.

Rubin gab der Gemeinde Frutigen bis Ende März Zeit aufzuzeigen, wie sie mit internen Massnahmen sicherstellt, Beiträge künftig rechtzeitig in Rechnung zu stellen. Und bis zum Herbst dieses Jahres hat Frutigen Zeit erhalten, für alle Gemeinde im Anschlussperimeter der öffentlichen Kanalisation Anschlussverfügungen zu erlassen. Dazu sagte Schmid, ein Massnahmenkatalog sei festgelegt worden und die Verantwortlichkeiten seien bestimmt. Die Gemeinde Frutigen werde die von Rubin festgelegten Fristen einhalten. (tag/sda)