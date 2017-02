Rennstimmung unter den Schlittenhunden

Die Oberländer Trilogie der Schlittenhunderennen nimmt nach der Lenk vom letzten Wochenende mit dem internationalen Anlass in Kandersteg am kommenden Wochenende ihren Fortgang. Der dritte Event findet eine Woche später in Gadmen statt. In Kandersteg werden für den Anlass vom nächsten Wochenende um die 120 Schlittengespanne aus mindestens sechs Nationen, davon vorläufig zehn Teilnehmer aus dem Berner Oberland, er­wartet.

Beliebter Austragungsort

Wie die für das Schlittenhunderennen verantwortliche Doris Kallen von Kandersteg Tourismus erwähnt, sei die provisorische Startliste noch nicht öffentlich und daher vertraulich zu behandeln. Aus diesem Grunde ist es momentan auch nicht angebracht, die Namen der Angemeldeten und der allfälligen Favoriten zu veröffentlichen.

Was aber feststeht, ist, dass dieses Jahr in neun Kategorien um die schnellsten Zeiten gekämpft wird. Dabei müssen Distanzen zwischen 5,3 und 16 Kilometer bewältigt werden. Spannende Rennen sind zu erwarten, und dass sich jedes Jahr so viele Musher im geeigneten Gelände in Kandersteg anmelden, hat seine Bewandtnis in der hervorragenden Organisation und den ausgezeichnet präparierten Trails. Das Gebiet rund um die Talstation der Allmenalp-Luftseilbahn ist wahrlich für den Schlittenhundesport geeignet und wird von den teilnehmenden Teams als Schweizer Mekka der Schlittenrennen eingestuft.

(Berner Zeitung)