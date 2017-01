Scheune in Meiringen brennt komplett nieder

Es war mitten in der Nacht auf Mittwoch, als bei der Kantonspolizei Bern die Meldung eines Brandes einging. An der Brünigstrasse in Hausen bei Meiringen stand kurz vor 4 Uhr morgens eine Scheune in Vollbrand. Die ausgerückten Feuerwehren konnten zwar das Übergreifen des Feuers auf eine angebaute Werkstatt sowie die benachbarten Liegenschaften verhindern, die Scheune selbst sowie ein darin abgestelltes Auto wurden durch den Brand jedoch zerstört. Dies teilte die Kapo am Mittwochmittag mit.

Verletzt wurde beim Brand niemand. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich weder Tiere noch Menschen in der Scheune, heisst es weiter in der Mitteilung. Im Einsatz standen die Feuerwehren Meiringen und Brienz mit rund 30 Angehörigen, welche im Nachgang zu den Löscharbeiten eine Brandwache erstellten. Zudem war eine vorsorglich aufgebotene Ambulanz vor Ort.

Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zur Brandursache sowie zur Höhe des Sachschadens aufgenommen. (mib/pkb)