Schilthorn: Über vier Millionen Gäste befördert

Die Schilthornbahn AG blickt auf ein erfolgreiches 2016 zurück, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Einzig im Wintergeschäft sind die Zahlen rückläufig. «Unser Ziel, weiterhin über 4 Millionen Gäste zu befördern, haben wir erreicht», lässt sich Peter Feuz, Präsident des Verwaltungsrates der Schilthornbahn AG, zitieren. Alle Transportanlagen zusammen würden eine Frequenz von 4‘377‘892 auf (-1.6 Prozent zum Vorjahr bzw. 1.8 Prozent über dem 3-Jahres-Durchschnitt) vorweisen.

Der Sommer resultiere mit einem Plus von 12.5 Prozent, der Winter (Januar bis April sowie Dezember 2016) verzeichne einen Rückgang von 10.8 Prozent. In der Wintersaison 2016 wurden auf den Wintersportanlagen also deutlich tiefere Frequenzen als im Vorjahr verzeichnet. «Die Nachfrage lag insbesondere in den ersten drei Monaten unter den Erwartungen», schreibt das Bahnunternehmen.

Auch der schneelose Dezember 2016 schlug sich in geringeren Frequenzen nieder. Auf der Luftseilbahn seien aber auch in den Wintermonaten aufgrund der hohen Nachfrage der Ausflugsgäste erfreuliche Besucherzahlen verzeichnet worden.

Dieser Trend hielt auch in den Sommermonaten an, in denen die Besucherzahlen sehr deutlich gesteigert werden konnten. Auch die Frequenzen der Gäste aus China blieben weitgehend stabil. Eine nationale Promotion mit einer Schweizer Grossbank habe zu fast 37‘000 zusätzlichen Besuchern aus der Schweiz geführt.

Thrill Walk und Restaurant

2016 konnte die Schilthornbahn AG den Thrill Walk, der Felsensteg auf dem Birg, eröffnen. Dieser sei bereits intensiv besucht worden. Nach rund 18 Monaten Bauzeit konnte auch das Gipfelgebäude Schilthorn-Piz Gloria im Dezember 2016 komplett erneuert in Betrieb genommen werden.

Die Gastronomie Piz Gloria und Bistro Birg verzeichnen zusammen ein Umsatz-Plus von 12.2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Diese Entwicklung ist auf die Entwicklung des Sommergeschäftes im Bistro Birg sowie auf den guten Start des neuen Takeaway-Outlets auf dem Schilthorn zurückzuführen.

Das Hotel Alpenruh in Mürren konnte die Vorjahreszahlen exakt halten, obschon das Restaurant Taverne in der Station Mürren einem neuen Souvenir-Shop weichen musste und in den Umsätzen 2016 im Gegensatz zum Vorjahr komplett fehlt.

Jubiläum im 2017

Am 12. Juni 1967 nahm die Schilthornbahn den Betrieb auf der obersten Sektion auf und erschliesst seit 50 Jahren das Schilthorn mit dem weltbekannten Drehrestaurant Piz Gloria. Das kommende Jahr steht deshalb im Zeichen des Jubiläums «50 Jahre Schilthorn – Piz Gloria». Zahlreiche Veranstaltungen und Spezialaktionen sollen durch das Jubiläumsjahr führen.

Auch die Verbesserung der Schneesicherheit stehe im Vordergrund. Geplant sei der Neubau bzw. die Erweiterung der Beschneiungsanlage für die Pisten an den Sesselbahnen Allmiboden, Maulerhubel und Winteregg. Eine Auffrischung und Sanierung sei auch im Hotel Alpenruh vorgesehen.

Die Generalversammlung der Schilthornbahn AG findet am Freitag, 16. Juni 2017, um 15 Uhr in der Mehrzweckhalle des Alpinen Sportzentrums Mürren statt. (ngg/pd)