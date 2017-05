Schulhausneubau liegt im Zeitplan

«Es will nicht Sommer werden, es wird einfach nicht warm», erklärte Bauleiter Kurt Wälti von der Universal Gebäudemanagement AG. Bis zum Freitag seien sämt­liche Lüftungen im Neubau gelaufen.

Kurt Wälti: «Wir mussten einen grossen Aufwand betreiben, damit die Baumaterialien gut austrocknen konnten und um ein gutes Raumklima für die Bauarbeiter zu gewährleisten.» Doch trotz des kühlen Frühlings läuft beim Bauprojekt Erweiterung der Schulanlagen Bönigen alles nach Plan.

«Der Rohbau des Ersatzneubaus mit Fenstern und Aussentreppe steht, die Kosten liegen im Plan, die Marschrichtung stimmt», so der verantwortliche Gemeinderat Roland Oppliger.

Am Freitag waren etwa 100 am Bau beteiligte Mitarbeiter zum traditionellen Aufrichtefest mit Apéro im neuen Foyer und anschliessendem Nachtessen eingeladen. Dieses fand im grossen Raum der neuen Tagesschule im Erdgeschoss statt. Oppliger: «Vor diesem Raum wird an der Frontseite des Gebäudes noch eine Terrasse erstellt werden.»

An der Rückseite liegt der neue Raum für die Spielgruppe, die durch den Elternverein organisiert wird. Oppliger: «Der Gemeinderat hat definitiv entschieden, dass die Spielgruppe ab dem 1. August in die Schule integriert wird.» Dies soll den Kleinen den Schritt von der Spielgruppe in den Kindergarten erleichtern.

Komfortable Räume

Im ersten Obergeschoss beeindruckt die geräumige hauswirtschaftliche Küche mit drei Kochlandschaften und einem Theorieraum. Daneben liegt der grosse Singsaal, wo am 8. August der Beginn des neuen Schuljahres zelebriert werden wird. Oppliger: «Alle Anschlüsse im Gebäude sind gemacht. Es fehlen nur noch die Schallschutzplatten an der Decke.»

Neu kam noch hinzu, dass das Regenwasser, das während Jahren auf dem Schulhausplatz im Grundwasser versickern konnte, nach neuem Baureglement nun kontrolliert abgefasst und an das Sauberwasser (Meteorwasser) angehängt werden musste.

Umzug während Schulferien

Zu 80 Prozent konnten die Bauarbeiten an Firmen aus dem Raum Bödeli vergeben werden. Der Umzug aus dem Containerprovisorium in den Neubau soll während der Schulferien statt­finden. Roland Oppliger: «Die Kinder werden Freude haben an den neuen Räumen.» Eine offizielle Einweihung des Gebäudes ist etwa für das Frühjahr 2018 vorgesehen. (Berner Oberländer)