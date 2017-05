Seit 40 Jahren ferienfreudige Kundschaft

Vor 40 Jahren gründeten Mike Holderegger und Kurt Herrmann das Reisebüro Beo an der Seestrasse 2 in Spiez. Ab 2001 arbeiteten sie zu dritt und zuletzt zu viert (Teilzeitstellen). Heute, 40 Jahre später, ist dasselbe Geschäft immer noch am selben Standort. Auch während schwierigerer Zeiten wie etwa nach dem 11. September oder dem Swissair-Grounding lief es weiter.

Wegen Pensionierung übergaben die Gründer das Geschäft. Von den drei Mitstreiterinnen bleiben Monique Berger und Gaby Ueltschi erhalten. Seit Anfang Jahr kamen Sandra Wenger, Roman Zobrist und Isabelle Ofner dazu. Letztere ist die neue Geschäftsführerin.

«Wir verkaufen alles, bieten die ganze Welt an», berichtete Isabelle Ofner an der Jubiläums- und Übergabefeier. Die Flexibi­lität im Team sei gross, jeder komme aus einer anderen Geschäftssparte. «Dank den verschiedenen Vorkenntnissen und dem grossen Wissen können wir uns ideal ergänzen.

Von Badeferien, Familien­reisen, exotischen Fernreisen über Geschäftsreisen unterstützen wir unsere Gäste bei ihrer Ferienplanung.» Mike Holderegger und Kurt Herrmann verabschiedeten sich von ihren treuen ferienfreudigen Stammkunden.

(Berner Oberländer)