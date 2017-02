Spiez rückt seinen Schuldnern auf den Pelz

Die Summe, mit welcher Dritte bei der Gemeinde Spiez in der Kreide stehen, ist alles andere als ein Klacks: 8,5 Millionen Franken an ausstehenden Schulden verzeichnet die Gemeinde aktuell – das bei einem 65-Millionen-Budget. Laut der Finanzvorsteherin Ursula Zybach (SP) führt die Abteilung Finanzen zurzeit 649 Verlustscheine.

239 im Wert von einer Million Franken stammen von Gebühren und Rechnungen – von unbezahlten Abfallgebühren oder nicht beglichenen Hunde­taxen. Mit einem Volumen von 7,5 Millionen Franken den Löwenanteil bildet das Alimenteninkasso. Die 410 Verlustscheine resultieren aus Alimenten, welche von der Gemeinde als Vorschuss ausgerichtet, jedoch nicht zurückgezahlt wurden.

Aufwand gross, Ertrag gering

«Es handelt sich um Geld, das uns fehlt, wofür Leistungen erbracht worden sind», gibt Ursula Zybach zu bedenken. «Die Forderungen sind rechtens, es liegen Verlustscheine vor.» Nur: Der Weg, an einen jeden geschuldeten Franken zu kommen, ist äusserst beschwerlich. Für die Spiezer stand er zusehends in einem Missverhältnis zum Ertrag.

«Wir haben die Finanzen unserer Schuldner periodisch überprüft, doch reingekommen ist nur ganz wenig.» Ursula Zybach spricht von einem sehr grossen personellen Aufwand. Und davon, dass es eine Variante gewesen wäre, jemanden für das Inkasso einzustellen. «Es hätte nur schon ein Betrag in Höhe der Lohnkosten zurückfliessen müssen, damit es ein Nullsummenspiel geworden wäre.»

Der Gemeinderat wählte einen anderen Weg – den mit einer externen professionellen Firma, die sich seit 1. Oktober 2016 um die Schulden kümmert respektive das Inkasso übernimmt. Das tun nicht nur viele Gemeinden, sondern ebenso grosse Firmen. Laut der Finanzvorsteherin sind es drei Gründe, welche die Gemeinde dazu bewogen haben:

Die Zahl der Schuldner hat in den letzten Jahren deutlich zu-, die Zahlungsmoral indes abgenommen.

Immer mehr Schuldner leben inzwischen anderswo, in anderen Gemeinden, Kantonen oder gar im Ausland.

Gemäss dem Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs verjähren Verlustscheine nach zwanzig Jahren. Zum ersten Mal im Jahr 2017.

Vier Inkassofirmen wurden zur Präsentation eingeladen, den Zuschlag erhielt letztlich die EOS Schweiz AG in Kloten. Es handelt sich dabei um die frühere Swisscom-Tochter Alphapay, die 2015 von der global tätigen Schuldeneintreiberin EOS übernommen wurde.

Grösse, Struktur, Datenschutz und auch Referenzen seien in die Evaluation eingeflossen, sagt Ursula Zybach. Und sie versichert: «Diesem Entscheid gingen umfangreiche Abklärungen voraus.» So habe beispielsweise die Tonalität, mit der die Schuldner angegangen werden, stimmen müssen. «Es wird entschieden, aber mit der nötigen Sensibilität vorgegangen.»

Spiezer hoffen auf viel Geld

Die Erfolgsquote der Spezialisten ist für die Spiezer Gemeinde- und Grossrätin «unbestrittenermassen höher» als jene der Verwaltung. Die Firmen verfügen über fachlich wie juristisch spezialisiertes Personal und Beziehungen und Netzwerke über Landesgrenzen hinweg. Dies sei gerade mit Blick auf die häufigen Wohnortswechsel von weggezogenen Schuldnern von entscheidendem Vorteil.

Das Meccano ist das folgende: Die Gemeinde tritt ihre Verlustscheine an die EOS ab. Die überprüft die Schuldner periodisch auf deren Zahlungskraft. Hat sich die finanzielle Situation verbessert, wird eine einst sistierte Betreibung neu gestartet oder eine Abzahlungsvereinbarung getroffen.

«Es wird entschieden, aber mit der nötigen Sensibilität vorgegangen.»Finanzvorsteherin Ursula Zybach

Damit beginnt eine neue 20-jährige Frist zu laufen. «Darum ist es einer der ersten Schritte der EOS, die zwanzig Jahre zu unterbrechen», folgert Zybach. Es sei ein Mandat, das langfristig ver­geben wurde. «Nur so ist es interessant für die Firma.»

Was lässt sich Spiez das externe Schuldentilgen kosten? Die Inkassofirma arbeitet auf Basis von Erfolgshonoraren, 42 Prozent der reingeholten Gelder gehen an die EOS, 58 Prozent fliessen in die Gemeindekasse. «Erträge sind schwierig zu beziffern. Es wäre toll, würde möglichst viel Geld zurückfliessen», meint die Spiezer Kassenwartin. Sie will dies nicht als Gewinn verstanden wissen, lieber bedient sie sich einer Wortkreation von Kabarettist Joachim Rittmeyer: «Immerhinismus».

In Heimberg ists «praktisch»

Eine Gemeinde, die Erfahrungen mit der EOS hat, ist Heimberg. «Wir arbeiten seit drei, vier Jahren mit der Inkassounternehmung zusammen», bestätigt Finanzverwalter Markus Gempeler auf Anfrage. Er spricht von einem bewährten Instrument. Denn das Bewirtschaften von Verlustscheinen bedinge spezielle Kenntnisse, «und es ist nicht unser Kerngeschäft».

Ein Plus sei zudem, dass einzig im Erfolgsfall Kosten in Form eines Honorars anfallen. «Wir haben regelmässig Zahlungseingänge», sagt Gempeler. Zahlen nennt er keine – es seien nicht riesige. «Für uns ist das Inkassomodell praktisch, wir treten die Verlustscheine rechtlich ab.» Um die Erfolgsquote zu definieren, zieht er einen Vergleich: «In zehn Fällen wären wir vielleicht in deren zwei erfolgreich, die Profis sind es in sechs.»

Der Finanzverwalter sagt, die Firma EOS agiere «entschieden und konsequent». Das liege in der Natur der Sache. Und Trotzdem betont er: «Am besten ist es immer noch, wenn der Inkassoweg gar nicht erst beschritten werden muss und Ausstände anderweitig erledigt werden können.»

(Berner Oberländer)