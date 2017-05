Splitt schluckt Lärm der Skate-Pyramide

«Ich bin froh, darf ich wieder über die Pyramide fahren, denn sie ist das coolste Element des Parks.» Der Spiezer Junge dreht am Muttertag mit dem Freestyle-Trottinett seine Runden auf der Skateranlage in der Bucht – und springt Mal für Mal über das Corpus Delicti: Einen Monat nach deren Sperrung ist die Skate-Pyramide nun wieder für die meist jungen Nutzer frei­gegeben.

Zur Erinnerung: Wegen zu hoher Lärmimmissionen beim Befahren des Elementes sah sich die Gemeinde zum Handeln veranlasst. Anwohner hatten sich über den Krach beschwert, den die im Herbst ersetzte Pyramide verursachte. Zugleich wurde gefordert, dass die Betriebszeiten (Mittags­ruhe von 12 bis 13 Uhr, skaten bis spätestens 20 Uhr) eingehalten werden.

Anlagebesucher reagierten mit Unverständnis auf die Sperrung und monierten die für sie zu restriktive Benutzerordnung, deren Inhalt Regierungsstatthalter Christian Rubin 2011 verfügt hatte.

Mit Pressluft gefüllt

Vor Wochen, als der «Berner Oberländer» den Wirbel um die Pyramide publik machte, meinte Daniel Wyss, Dienstchef Liegenschaften bei der Gemeinde Spiez: «Wir wollen das Element, das etwas gekostet hat und für die Anlage zentral ist, nicht einfach forträumen.» Er stellte in Aussicht, dass mit dem Hersteller und dem Werkhof eine Lösung für das Lärmproblem gesucht werden würde.

Dieses war besonders dann gross, wenn Ältere, sprich Schwerere übers Hindernis flitzten. «Wenn eine grössere Person mit dem Skateboard über die Pyramide springt, gibt es einen lauten Knall.» Laut Daniel Wyss haben Anstösser diesen mit einem Gewehrschuss verglichen.

«Wir haben Vorher/nachher-Tests gemacht. Die Anzahl Dezibel konnte reduziert werden.»Daniel Wyss, Gemeinde Spiez

Nun scheint die Situation entschärft: Letzte Woche wurde das hohle Element mit Splitt, also gebrochenem Kies, auf­gefüllt und so gedämmt, wie Daniel Wyss erklärt. «Es wurde mittels Pressluft in den Hohlkörper reingeblasen und sehr gut verdichtet.» Laut dem Dienstchef hat die Massnahme gefruchtet. «Wir haben Vorher/nachher-Tests gemacht. Die Anzahl Dezibel konnte reduziert werden.» Ein ­Augen- respektive «Ohrenschein» vor Ort beweist, dass sich der Lärm hörbar in Grenzen hält.

Wohl weitere Kontrollen

Bleibt die Benutzerordnung: Die Gemeinde appelliert an die Nutzer, die Betriebszeiten zwingend einzuhalten. Andernfalls drohe die Schliessung der sechzehnjährigen Anlage (war an einem Aushang an der einst gesperrten Pyramide zu lesen gewesen).

Seit Anfang Mai liess die Gemeinde einen Sicherheitsdienst vor Ort kontrollieren. Wer sich nicht an die Benutzerordnung hält, wird vom Sicherheitsdienst ermahnt. Das erfährt am Muttertag auch der erwähnte Junge, als er vor Ablauf der einstündigen Mittagspause die Skateranlage befahren will.

«An zwei Abenden sind Skater auf die Regeln hingewiesen worden», erklärt Daniel Wyss. Wegen des launischen Wetters habe auf der Skateranlage in letzter Zeit aber nicht sehr viel Betrieb geherrscht. Er stellt in Aussicht, dass später wohl nochmals kontrolliert wird – während der betriebsintensiven Sommerzeit. Und er hofft auf eine weitere Beruhigung der Situation. (Berner Oberländer)