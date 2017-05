Tälern droht Abwanderung

«Völlig über Nacht wurden die Rahmenbedingungen für Erweiterungen massiv erschwert. Mit verheerenden Folgen für unsere Täler», schrieb der Handwerker- und Gewerbeverein Grindelwald in seiner Einladung zu einem ­Informations- und Diskussionsabend. Was ist passiert? Nationalrat Albert Rösti zeigte auf, wie es zu dieser Veränderung der Rahmenbedingungen gekommen ist. Es geht um das Bauen in der Landwirtschaftszone.

Ein Ausbau eines Hauses im Kanton Obwalden in dieser Zone ist von einem Gericht als ungesetzmässig beurteilt worden. In Obwalden wies man darauf hin, dass eine ähnlich grosszügige Auslegung des Gesetzes im Kanton Bern üblich sei.

Worauf das Bundesamt für Raumentwicklung das kantonale Amt für Gemeinden und Raumordnung (AGR) anwies, Baugesuche genauer unter die Lupe zu nehmen.Wozu das führen kann, zeigte Christoph Schmid von der Holzkreation Schmid AG am Infor­mationsabend im Kongresssaal Grindelwald anhand von drei Beispielen auf. Besonders eindrücklich:

Eine einheimische Familie hat ein kleines Ferienhaus gekauft, um darin zu leben und es massvoll den heutigen Wohnverhältnissen anzupassen. Das geht jetzt nicht mehr, obschon nicht einmal alle Räume beheizbar sind.

Ein Zeichen setzen

«Wir Gewerbler wollen jetzt ein starkes Zeichen setzen. Wir wollen nicht fremdbestimmte Reservate werden», sagte Peter Bohren vor einem grossen Publikum. «Das AGR hat überreagiert», sagte Grossrat Christoph Berger. Er weiss, dass in den Gebieten Frutigen und Niedersimmental durch die strenge Auslegung ein Bauvolumen von 10 Millionen Franken blockiert ist. «Was zählt eigentlich das Privateigentum noch?»

Er hat eine Motion eingereicht, damit die neue Regelung überdacht wird. Volkswirtschaft Berner Oberland hat den Lead übernommen, um eine Lockerung zu erreichen. Am 24. August ist ein Ortstermin mit den Bundes- und Kantonsbehörden angesetzt.

Eine Diskussion erübrigte sich. Nationalrätin Christine Häsler (Grüne) und Albert Rösti (SVP) zeigten auf, dass sie in diesem Fall das Heu auf der gleichen Bühne haben. Häsler erzählte, dass ihr Ätti gebückt durch die Stube ging, weil sie so niedrig war. Die Raumhöhen in bestehenden Bauten sollten angepasst werden dürfen, Dachausbauten und Dachaufbauten sollten möglich und energetisch sinnvolle Lösungen realisierbar sein.

«Wir müssen Druck machen in Sachen Spielraum», sagte sie. «Es ist ein Skandal, was abgeht. Ein paar Zentimeter für eine Kuh werden sofort bewilligt, ein paar Zentimeter für Menschen nicht», sagte Rösti.

Gemeinsame Resolution

Kurzfristig müsse vor Ort gegen die strenge Auslegung zum Bauen in der Landwirtschaftszone angegangen werden, mittelfristig seien bei der Revision des Raumplanungsgesetzes Lösungen anzustreben. «Die Gesetzesänderung ist eine Chance», fand Grossrat Markus Wenger, Vizepräsident der Volkswirtschaft. Dazu müssten auch Baureglemente entschlackt werden. «Wir wollen miteinander einen Schub geben, das Baugewerbe braucht Aufträge», sagte er.

Weil in bestehenden Gebäuden im Berner Oberland ausserhalb der Bauzone grosses Potenzial steckt, fassten die Gewerbler ihr Anliegen in einer ­Resolution zusammen. Kernpunkte: «Bestehende Gebäude ausserhalb der Bauzone sollen vollständig genutzt werden können, sofern sie erschlossen sind. Volumenerweiterungen sollen generell möglich sein.» Sonst drohten der Zerfall der typischen Streusiedlungen und eine beschleunigte Abwanderung aus den Tälern. (Berner Oberländer)