Teams für Solidaritätslauf gesucht

Gelebte Solidarität im Kraftort am Wasser: Die Bernische Krebsliga lädt auf Samstag, 17., und Sonntag, 18. Juni, nach Spiez ein. «Wir freuen uns auf das erste ­Relay for Life in der Schweiz. Der Anlass ist nicht leistungsorientiert, sondern ruhig und emotional», sagt OK-Präsidentin Ursula Zybach.

Das Engagement der Gemeinderätin und SP-Grossrätin kommt nicht von ungefähr, war die Spiezerin bis 2013 doch Mitglied der Geschäftsleitung der Krebsliga Schweiz.

Rund um die Uhr unterwegs

Der 24-Stunden-Anlass bringt Personen für einen guten Zweck zusammen: die Unterstützung von Menschen mit Krebs und ihren Angehörigen. Von 14 bis 14 Uhr sind Teams in Staffeln unterwegs, die 8- bis 18-köpfigen Gruppen setzen sich aus Familienmitgliedern, Arbeitskollegen, Freunden oder aus Mitgliedern von Sportvereinen und Selbsthilfegruppen zusammen.

Der sportliche Aspekt ist dabei nebensächlich: Es werden keine Zeiten und Runden gemessen, jeder kann in seinem Tempo laufen, gehen oder joggen. Einzige Bedingung: Es muss während der gesamten 24 Stunden immer ein Teilnehmer pro Team unterwegs sein. «Wir werden in Spiez drei abwechslungsreiche und unterschiedlich lange Staffellaufstrecken anbieten», erklärt Ursula Zybach.

Die kürzeste misst einen Kilometer und ist rollstuhlgängig, die längste deren sechs. Die Organisatoren rechnen mit bis zu 15 teilnehmenden Gruppen. «Diese Zahl ist noch nicht erreicht. Interessierte können sich bis zum Anlass anmelden», so Zybach. Bereits gemeldet sind etwa Teams des Fitnessstudios Chraftwärk Thun, des Schwimmklubs Worb sowie der Krebsliga Schweiz.

Der Staffellauf für das Leben – oder eben Relay for Life – «symbolisiert den Willen eines Krebskranken, durchzuhalten, spendet Mut und Kraft – und setzt so ein wichtiges Zeichen», beschreibt die Krebsliga. Micha Leiser, ein Freiwilliger, meint: «Ich bin am ersten Relay for Life dabei, weil ich in meiner Kindheit an Krebs erkrankt bin und deshalb immer mehr den Wunsch verspüre, anderen Betroffenen und deren ­Angehörigen zu helfen.»

Der Einsätze sind viele

An der Solidaritätsveranstaltung kann sich jede und jeder engagieren: als Mitglied eines Teams, als Freiwillige bei der Organisation und beim Spendensammeln, als Anbieter einer unterhaltenden Aktivität oder auch als Unternehmen, das das Relay for Life unterstützt. Aktiv mit dabei ist etwa der Männerturnverein Spiez, welcher sich mit rund 20 Freiwilligen um den sportlichen Bereich kümmern wird. «Rund 100 Helfer werden es total sein», so Ursula Zybach, «Freiwillige können sich gerne melden.»

Es laufen auch verschiedenste Spendenaktionen: Eine Krebs­betroffene stellt eine Tombola auf die Beine, ein Thuner Coiffeur sammelt Geld mit Pflegesets und Verpflegung rund um die Uhr gibt es beim ABZ Spiez, das einen Teil des Erlöses spendet. Ein Herz für krebskranke Mitmenschen beweisen auch Kunstschaffende. So wird Ted Scapa in Spiez zugegen sein, ebenso Wädi Gysi, die Berner Filmemacherin Gabriele Schärer mit dem Film «Rope of Solidarity» oder die Thuner Band The Souls.

Doch auch Zuschauer haben die Möglichkeit, ihre Unterstützung zu bekunden: Sei dies an der Eröffnungs- und der Schlusszeremonie im Lötschbergzentrum oder beim Mittun beim Rahmenprogramm und an der Lichterzeremonie.

Letztere findet am Samstag um 21.45 Uhr auf dem Sportplatz Seematte statt. «Es werden Papiersäckchen verkauft, die mit Gedanken aller Art versehen aufgereiht und mit Kerzen erhellt werden.» Ursula Zybach glaubt, dass dies ein speziell emotionaler Moment sein wird. (Berner Zeitung)