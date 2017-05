Teilbedingte Geldstrafe für Betrug

Wie schon am Montag war auch am Dienstag die Beschuldigte, eine im Glarnerland wohnhafte 40-jährige Schweizerin, nicht vor dem Regionalgericht Oberland in Thun erschienen.

Ihr wurden von der Staats­anwaltschaft des Kantons Bern, Region Oberland, als Hauptdelikte Urkundenfälschung, Verleumdung und eventuelle üble Nachrede, alles mehrfach begangen, sowie versuchter Betrug zur Last gelegt. Dazu kamen Diebstahl und Vergehen gegen das Jagdgesetz.

Der Antrag lautete auf eine Geldstrafe von 330 Tagessätzen zu 30 Franken, ausmachend 9900 Franken, wovon 165 Tagessätze, ausmachend 4950 Franken, unbedingt. Der Vollzug der andern 165 Tagessätze sollte bei einer Probezeit von vier Jahren aufgeschoben werden.

Im Zweifel für die Angeklagte

Gerichtspräsidentin Dorothea Züllig von Allmen, die als Einzelrichterin fungierte, ging am Dienstag nicht ganz so weit. Im Falle des vorgeworfenen Diebstahls gelangte sie im Sinne von in dubio pro reo (im Zweifel für den Angeklagten) zu einem Freispruch.

Es war nämlich nicht erwiesen, ob es sich beim angeblich von der Beschuldigten gestohlenen Gehörn eines Steinbocks um jenes gehandelt hat, welches sie mit ihrem damaligen Partner auf einer Wanderung gefunden hatte. In diesem Zusammenhang entfiel auch der Vorwurf des Vergehens gegen das Jagdgesetz.

21'000 Franken gefordert

«Der versuchte Betrug wiegt am schwersten», sagte die Gerichtspräsidentin bei der Urteilsverkündung. Aufgrund gefälschter Dokumente hatte die Beschuldigte von einer Mitarbeiterin, die als Privatklägerin auftrat, wegen Nichteinhaltens eines Vertrags die Überweisung eines Betrags von 21'000 Franken gefordert.

«Der versuchte Betrug wiegt am schwersten.»Dorothea Züllig von Allmen

Nachdem diese die Zahlung verweigert hatte, wurde der Rechtsweg beschritten und sogar versucht, den urteilenden Richter arglistig zu täuschen. Einen Schuldspruch gab es auch wegen Urkundenfälschung, übler Nachrede und versuchter Nötigung, ­alles mehrfach begangen.

Das Urteil lautet auf eine Geldstrafe von 235 Tagessätzen zu 30 Franken, wovon 100 Tagessätze, ausmachend 3000 Franken, zu bezahlen sind. Die restlichen 135 Tagessätze werden bei einer Probezeit von drei Jahren bedingt erlassen.

Verfahrenskosten von annähernd 9000 Franken werden der Verurteilten auferlegt. Zudem hat sie die Anwaltskosten der Privatklägerin von rund 13'800 Franken zu übernehmen, wovon 500 Franken als Umtriebsentschädigung gelten.

Ob das Urteil angefochten wird, ist offen. «Das werde ich mit meiner Mandantin besprechen», sagte die amtliche Verteidigerin gegenüber dieser Zeitung. (Berner Oberländer)