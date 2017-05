Umstrukturierungen und personelle Änderungen

Im vergangenen Jahr erhielt Pro Senectute Frutigland ein neues Logo, und die beiden Altersheime heissen nun schlicht Haus Frutigen und Haus Reichenbach. Die Jahresziele 2016 seien gross-mehrheitlich erreicht worden – ausser im Budget, erklärte Karl Klossner den rund drei Dutzend Anwesenden an der Hauptversammlung in Frutigen.

Die Nachfolgeregelung für Heimleitung und Vorstand sei geklärt worden. Die Projekte «Wohnen mit Dienstleistungen Reichenbach» und «Erweiterung von Haus Frutigen» müssten aus finanziellen Gründen zurückgestellt werden, fügte er an.

Neue Leitung in Reichenbach

Während 14 Jahren hat Annemarie Kempf Schluchter das Haus Reichenbach geleitet. Nach all den arbeitsintensiven Jahren habe am 17. August 2016 noch der Umzug ins neue Haus an der Dorfstrasse stattgefunden.

«Das Haus kann nun betriebswirtschaftlich geführt werden, und für mich ist es Zeit, in Pension zu gehen», erklärte sie, nicht ohne sich für die grossartige Unterstützung seitens Vorstand, vor allem Christine Bhend, zu bedanken. Ihre Nachfolgerin, die frisch aus-gebildete Institutionsleiterin Franziska Schranz, tritt ihre Arbeit am 1. Juli an.

Neues Seniorenorchester

Der Leiter Haus Frutigen Jean-Pierre Beuret berichtete von den Herausforderungen, die im vergangenen Jahr zu bewältigen waren. Es sei nicht immer einfach gewesen, ein guter und gangbarer Weg zwischen den betriebswirtschaftlichen Vorgaben und der Fachaufgabe zu finden.

«Die Heimaufenthalte werden immer kürzer. Im Haus Frutigen liegt der Durchschnitt bei 1,3 Jahren. Die Bewohner sind älter, sie haben mehr therapiebedürftige ­Altersbeschwerden und psychogeriatrische Erkrankungen. Das erhöht den Betreuungsbedarf», erklärte er. Es brauche neue Formen der Zusammenarbeit aller Beteiligten, um aus den Schnittstellen Nahtstellen zu machen, ergänzte er. Daneben müsse die Pflegefinanzierung neu überdacht werden.

Im vergangenen Jahr seien das Seniorenorchester ins Leben gerufen und verschiedene Kurse erfolgreich durchgeführt worden, schreibt Susanne Kopp, Verantwortliche für Seniorenarbeit in ihrem Bericht. Am 14. Oktober findet zum zweiten Mal der ­Frutigland-Info-Märit in der Widihalle statt. Alle Berichte wurden ohne Gegenstimme angenommen.

Höhere Mitgliedergebühren

Der Finanzverantwortliche Beno von Känel präsentierte die Jahresrechnung. Bei einem Ertrag von 10,25 Millionen und einem Aufwand von 9,26 Millionen sowie Zinsen und Abschreibungen von 1,02 Millionen wurde ein Aufwandüberschuss von 30'000 Franken verbucht. Das Eigenkapital beträgt gut 9 Millionen Der Rechnung und der Erhöhung der Mitgliederbeiträge um 10 Franken für Einzel- und Ehepaarmitglieder respektive 20 Franken für Organisationen stimmte die Versammlung zu.

Vizepräsident Jakob Joss tritt wegen Amtszeitbegrenzung aus dem Vorstand aus. Die Sekretärin Christa Mürner tritt in den Ruhestand. In den Vorstand wurde die ehemalige Sekundarlehrerin und Kirchgemeindepräsidentin Hanna Ogi gewählt; die neue Sekretärin heisst Cornelia Lengweiler Fuhrer. (Berner Zeitung)