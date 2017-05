Unterwegs mit der alten Tante

Nostalgieflugtag auf dem Flugplatz Unterbach; da liessen sich die Flugfans nicht zweimal bitten und kamen in Scharen, um die alten, aber auch neuen Flugzeuge zu bestaunen. Gemäss André Wellig von Jungfrau Region Tourismus waren etwa 1500 Personen zu Gast.

Zu sehen gab es neben dem Fieseler Storch, einer DC-3, Antonov An-2, Jak-52 noch viele andere mehr. In den Hangars des Militärflugplatzes Unterbach standen zudem eine F/A-18, ein Tiger und eine Alouette der Luftwaffe zur Besichtigung bereit.

Ein Publikumsliebling am Samstag war sicher die Junkers Ju 52 (Spitzname: «Tante Ju»), ein ehemaliges Flugzeug der Schweizer Luftwaffe aus dem Jahr 1939, das heute von der Firma Ju-Air für Rundflüge betrieben wird. Mit an Bord waren die beiden Piloten Daniel Sturzenegger und Beat Hügli sowie Stewardess Maya Berlinger, die Gäste auf einen Rundflug begleiteten. Von Unterbach ging es über den Brienzersee nach Interlaken, hinein ins Lauterbrunnental, vorbei an Jungfrau, Mönch und Eiger hinunter ins Rosenlaui und wieder zurück zum Flugplatz.

Ein Rundflug mit der Ju 52. Video: Fritz Lehmann

Mit von der Partie waren auch einige Seniorinnen und Senioren vom Alters- und Pflegeheim Brienz EGW: «Dass ich so etwas noch erleben darf, ist etwas Einmaliges», erklärte eine Seniorin beim Verlassen des Flugzeugs. Anders als die fotografierenden und filmenden Mitpassagiere genossen die älteren Semester gelassen jeden Moment des Rundflugs, vom Start bis zur Landung. (Berner Oberländer)