VBS verspricht: Jährlich maximal 5000 Flüge

Abflugrichtungen

Beim Treffen des Kontaktgremiums mit Vertretern des VBS erläuterte Flugplatzkommandant Oberst Reto Kunz, wie die Richtung der Starts und Landungen festgelegt werde. In erster Linie sei das Wetter beziehungsweise die Windrichtung ausschlag­gebend. Allerdings bemühe sich die Luftwaffe, den Lärm für das Tal insgesamt so gering wie möglich zu halten. Da die in Meiringen stationierte Staffel mehrheitlich in der Westschweiz trainiere, werde öfter Richtung Brienz gestartet. Damit könne die Aufenthaltszeit in der Region Oberhasli-Brienz in etwa halbiert werden, was den Lärm reduziere. Aus Sicht von Kunz sei es deshalb sinnvoll, dass die Mehrzahl der Starts und Landungen Richtung Brienzersee erfolgten. Eine nummerisch gleichmässige Aufteilung in beide Richtungen wäre aber – vorbehältlich der Witterung – möglich. Gemäss der Mitteilung des Kontakt­gremiums waren sich die anwesenden regionalen Vertreter nicht einig, welcher Variante der Vorzug zu geben sei.