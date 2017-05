«Viele Geschmäcker wollen angesprochen werden»

Das Programm: Bunt durchmischter Klangzauber

Opulent rot wird der Auftakt erscheinen. Am ersten Konzert vom Samstag, 6. Mai, 20 Uhr, entführen Vital Julian Frey, Cembalo, und Alicia López, Tanz und Palmas, feurig und temperamentvoll in die Welt des Flamenco.



Ein weiteres Erlebnis der besonderen Art verspricht das zweite Konzert, am Samstag, 13. Mai, 20 Uhr, mit dem magischen Pianisten Iiro Rantala, der zusammen mit dem Galatea-Quartett zwischen Jazz und Klassik oszilliert.



Passend zur Sonderausstellung «Bergzauber und Wurzelspuk» des Schlosses, wo Ernst Kreidolf gefeiert wird, findet am Sonntag, 14. Mai, 10.30 Uhr, das Kinderkonzert «Ein Wintermärchen» statt. Das Märchen wird von zwei Geigerinnen und einer Sprecherin zu neuem Leben erweckt. «Wir feiern mit und freuen uns über die schöne Zusammenarbeit mit der Stiftung Schloss Spiez!», schmunzelt Ruedi Bernet.



Das vierte Konzert steht am Mittwoch, 17. Mai, 19 Uhr, unter «Jung und leidenschaftlich». Drei junge Schweizer Musikstudenten interpretieren österreichische und französische Werke für Holzbläser und Klavier.



Am Samstag, 20. Mai, 20 Uhr, gibt es in intimen Farben zwischen Blues, Swing, Latin und Chanson mit der schweizerisch-kongolesischen Sängerin Nicole Herzog und der Band rund um den Berner Pianisten Stewy von Wattenwyl zeitlose Musik zu hören.



Um Liebe und andere Gefühle geht es am Freitag, 26. Mai, 20 Uhr. Die Mezzosopranistin Christina Daletska und der Pianist Walter Prossnitz interpretieren in warmen und intensiven Farben Lieder von Brahms, Ullmann und Wolf.



Zum Abschluss setzen am Sonntag, 28. Mai, 17 Uhr, Farben der Trauer und des Trostes ihre Akzente. Im Requiem des spanischen Renaissancekomponisten Tomás Luis de Victoria erklingt eine berührende Totenmesse. Für ein transparentes Klangbild sorgt das Solistenensemble mit sechs Sänger(innen) der Basler Madrigalisten. hms



Mehr Informationen unter www.schlosskonzerte-spiez.ch.