«Vielleicht spinne ich wirklich»

«Mich fasziniert die Übersetzung von Digitalem zurück ins Analoge», erklärt Gregor Lütolf seine Leidenschaft fürs 3-D-Drucken. Wie sehr er von diesem Thema begeistert ist, demonstriert der 41-jährige Mann gleich selber: In einem engagierten Monolog erläutert er die Grundlagen des 3-D-Drucks – ohne grosse Pausen. Er könnte wohl noch stundenlang so erzählen.

«Ich liebe es einfach», entschuldigt er sich fast schon für seine offensichtliche Begeisterung. Er zeigt die verschiedenen Programme am Computer, erläutert die Eigenschaften seines meistgenutzten Materials Polyactide und erklärt, wie so ein Drucker funktioniert. Beim Drucken wird das in Schnüren aufgerollte Material, das auch farbig sein kann, innerhalb eines Acrylglaskastens auf etwa 220 Grad Celsius erhitzt und in die gewünschte Form gebracht. Wenn der Druckvorgang abgeschlossen ist, das Objekt ausgekühlt und wieder erhärtet ist, kann man das Gedruckte schleifen und mit Lack oder Farbe weiter veredeln.

Mehr als ein Hobby

3-D-Drucken ist für Lütolf viel mehr als nur ein Hobby, obwohl er es neben seinem 100-Prozent-Job als Informatiker und Medienberater an der Pädagogischen Hochschule in Bern betreibt. ­Seine freie Zeit verbringt der Geograf grösstenteils in seiner Werkstatt in Interlaken oder in Krat­tigen mit seiner Familie.

In der Werkstatt steht ein Drucker, zu Hause in Krattigen hat er weitere drei. «Mit 3-D-Drucken kann man Objekte begreifbar machen», schwärmt er. Man sei sowohl in der abstrakten, komplexen und theoretischen Welt des Digitalen und des Programmierens unterwegs, bewege sich mit dem aus­gedruckten physischen Objekt aber auch in der fassbaren, ein­fachen und praktischen analogen Welt. Dieser Transfer ist Lütolfs grösste Leidenschaft, dafür opfert er Zeit, Energie und Geld.

3-D-Drucker in der Schule

Vor etwas mehr als vier Jahren kam Gregor Lütolf über einen beruflichen Auftrag das erste Mal in Kontakt mit 3-D-Druck, seitdem kommt er nicht mehr davon los. Sein Interesse an dem etwas anderen Drucken habe sich von null auf hundert entwickelt, sagt der humorvolle Mann heute. Schon als Kind sei er sehr kreativ gewesen; er habe es geliebt, schöpferisch zu sein und dann ein Produkt in den Händen zu halten. Dank des Geografie- und Informatikstudiums eröffneten sich ihm neue technische Möglichkeiten, seine vielen Ideen kreativ umzusetzen. In der Geografie interessiert sich Gregor Lütolf vor allem für die Kartografie, ausserdem ist er bestrebt, die auf den ersten Blick sehr unterschiedlichen Fächer Geografie und In­formatik besser miteinander zu vernetzen. So druckt er heute sehr gerne Reliefkarten aus.

In seiner Werkstatt stehen viele Schweizer Reliefkarten herum, weiter hat der gebürtige Luzerner in einem Grossprojekt ein Relief des Kantons Bern im Massstab 1:25 000 erstellt. «An so einem Relief kann man die Geografie viel besser begreifen», sagt er.

Deshalb ist es Lütolf als ursprünglich studiertem Lehrer wichtig, dass solche Modelle in den Schulalltag integriert werden. 3-D-Drucker haben laut Lütolf auch sonst einen hohen pädagogischen Wert. Durch die Arbeit mit dem Drucker können die Schüler ein selbst konstruiertes Objekt einige Stunden später physisch in den Händen halten. Deshalb führt Lütolf Schulprojekte durch und versucht, andere Lehrpersonen für den etwas anderen Druck zu begeistern.

Bald ein Modell von Thun?

Momentan arbeitet Lütolf an einem Stadtmodell von Thun. Aufgrund von Daten der Stadt­planung, die er dann in mindestens vier Programmen aufwendig digital aufbereitet, kann er ein Stadtmodell erstellen, das so noch nicht existiert. Im Massstab 1:1000 wäre das fertige Modell insgesamt etwa 7,5 Meter lang und 5 Meter breit. Die Karte hat er in 738 Quadrate aufgeteilt, die dann einzeln gedruckt und danach zusammengefügt werden können.

Teile des Modells der Stadt Thun.

Jede dieser Kacheln kann in rund fünfzehn Stunden hergestellt werden. «Für die Stadt Thun müsste ich etwa eineinhalb Jahre drucken», bilanziert Lütolf. Würde sich dieser Aufwand denn lohnen? Ganz klar, findet der auto­didaktische 3-D-Druck-Experte. Ein solches Stadtmodell sei aufgrund der realistischen und detailtreuen Darstellung sehr nützlich für die Raumplanung einer Stadt, äusserst robust und be­ständig. Ob und in welcher Form sein Entwurf realisiert wird, ist unklar. «Ich würde sehr gern mit anderen interessierten Menschen zusammenarbeiten und dieses Stadtmodell drucken», sagt Lütolf. Allein sei so ein grosses Projekt nur schwer realisierbar.

«Ich bin überzeugt von den Möglichkeiten des 3-D-Drucks und glaube an eine grosse Zukunft», sagt Lütolf bestimmt. Einen Drucker könne jedermann ab etwa 1000 Franken erstehen, die einzigen Voraussetzungen seien Lernbereitschaft, technisches Flair und Platz.

Man müsse bereit sein, mit unbekannten Situationen umzugehen und nach Lösungen zu suchen. «Es misslingt öfter, als dass es klappt», sagt Lütolf auch nach über vier Jahren Erfahrung. Doch auch dieser explorative Ansatz fasziniert den Mann am etwas anderen Drucken. «Vielleicht spinne ich wirklich ein bisschen», bemerkt Gregor Lütolf, «aber 3-D-Drucken ist einfach total mein Ding.»

https://3dluetolf.com https://3drucken.ch (Berner Zeitung)