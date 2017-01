Vier Verletzte bei Unfall

Am Sonntag gegen 11 Uhr war eine 21-jährige Autolenkerin von Schönried herkommend auf der Schönriedstrasse in Richtung Saanen unterwegs. Wie die Polizei schreibt, kam ihr Fahrzeug in einer Kurve auf Höhe Halten ins Schleudern. Es geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Auto.

Die 21-jährige Autolenkerin und ein 22-jähriger Mitfahrer wurden beim Unfall verletzt. Sie mussten mit zwei Ambulanzen ins Spital gebracht werden. Der Beifahrer, auch er ist 22-jährig, wurde beim Unfall im Auto eingeklemmt. Er musste durch die Feuerwehr Saanen aus dem Fahrzeug befreit werden und wurde schliesslich schwer verletzt mit einem Helikopter der Rega ins Spital geflogen.

Der 61-jährige Lenker des von Saanen her kommenden Autos wurde leicht verletzt und begab sich selbstständig ins Spital. Der Verkehr auf der Schönriedstrasse wurde durch die Feuerwehr im Bereich der Unfallstelle während rund vier Stunden wechselseitig geregelt. Zeitweise musste die Strasse komplett gesperrt werden. (pkb)