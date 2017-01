Vier Verletzte nach Frontalkollision in Kandergrund

Am Neujehrstag, um ca. 17.45 Uhr, kam es in Kandergrund zu einem Autounfall mit zwei involvierten Fahrzeugen. Wie die Kantonspolizei Bern am Montag mitteilte, war ein Auto von Frutigen herkommend auf der Lötschbergstrasse in Richtung Kandersteg unterwegs, als es in einer Rechtskurve kurz nach dem Schulhaus in Kandergrund aus noch zu klärenden Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet und dort mit einem entgegenkommenden Auto frontal kollidierte.

Der 44-jährige Lenker und zwei mitfahrende 12- und 9-jährige Kinder, welche im Auto in Richtung Kandersteg unterwegs waren, sowie der 72-jährige Beifahrer des entgegenkommenden Autos wurden beim Unfall verletzt und mit Ambulanzen ins Spital gebracht. Die 37-jährige Beifahrerin des Autos, welches in Richtung Kandersteg unterwegs war, sowie die 44-jährige Lenkerin und die 12- und 9-jährigen mitfahrenden Kinder des anderen Autos wurden vor Ort durch Ambulanzteams kontrolliert, blieben jedoch gemäss aktuellen Kenntnissen unverletzt.

Im Einsatz standen neben der Kantonspolizei Bern fünf Ambulanzteams, ein Helikopter der Rega sowie die Feuerwehren Frutigen und Kandergrund. Die Lötschbergstrasse musste während gut vier Stunden gesperrt werden. Eine Umleitung wurde signalisiert. (mib/pkb)