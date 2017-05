Von einem Loch ans Licht

«Frau Neumann näht und ist Nahrungsberaterin», hat Martha Steffen auf ihr Blatt geschrieben. Barbara Hutzli stellte ihr und den drei weiteren Frauen am Tisch die Aufgabe, zu Buchstaben des Alphabets Nachnamen, Hobbys und Berufe zu suchen.

Es ist Mittwochnachmittag im neuen Stützpunkt der Spitex Oberes Langenthal in Huttwil. Seit diese das ehemalige Schwesternhaus des Spitals umgebaut hat, ist das zweite Obergeschoss der Treffpunkt Etage 2. Jeweils am Mittwochnachmittag wird dort gespielt.

Dass die Spitex für ihre Klienten Spielnachmittage organisiert, ist dabei nicht neu. «Wir waren diesbezüglich bereits vorher pionierhaft für unsere Klienten aktiv», sagt Geschäftsführerin Franziska Ryser. Doch damals fanden die Nachmittage im Stützpunkt Ursenbach statt. «Mit der Konzentration auf Huttwil konnten wir nun noch einen Schritt weitergehen.»

Ruth Schneider spricht zum Kellerraum in Ursenbach Klartext: «Dort waren wir in einem Loch.» Jetzt, im Treffpunkt Eta­ge 2, ist alles grosszügiger und heller. Darüber sind sich am Spiel- und Jasstisch alle einig. Gewöhnlich seien sie ein Jasstisch mehr, erklären sie, und dass sie alle dieses Angebot der Spitex schätzen würden. «Wegen der Geselligkeit und zum Zeitvertreib», wie es Hans Kölliker ausdrückt.

Küche und Stube gemeinsam

Doch neu ist nicht nur, dass in Huttwil nun alles freundlicher ist als zuvor in Ursenbach. Im Treffpunkt Etage 2 gibt es zusätzlich fünf Gästezimmer. Wer dort wohnt, kann neben dem Aufenthaltsraum, in dem nun nach Namen, Hobbys und Berufen gesucht sowie gejasst wird, auch die gemeinsame Stube und die Küche benützen.

Andreas Leuenberger, der ebenfalls am Jasstisch sitzt, macht davon regelmässig Gebrauch. «Ein praktisches Angebot, das ich sehr schätze.» Entstanden sei es aus den Erfahrungen in der täglichen Arbeit der Spitex, sagt Franziska Ryser. «Unsere Mitarbeiterinnen standen immer wieder vor der Situation, dass sie einen Klienten, eine Klientin kurzfristig unterbringen mussten.»

Sei es für einen Tag oder die Ferien, weil Angehörige an ihre Grenzen stiessen. Sei es, weil jemand zwar aus dem Spital entlassen wurde, aber zu Hause noch nicht zurechtkam. Sei es, dass ein Klient sich zu Hause unwohl oder unsicher fühlt, weil er zum Beispiel gestürzt ist.

Kein Knopf für den Notfall

Ein Pflegeheim sei der Treffpunkt Etage 2 allerdings nicht, betont Franziska Ryser, obschon die Fachleute der Spitex nur ein oder zwei Stockwerke tiefer stationiert sind. Die Zimmer verfügen deshalb über Pflegebetten, aber keinen Notfallknopf. «Hilfe rufen geht wie zu Hause.»

Wer jedoch in einem der Zimmer wohne, nutze in der Regel auch die kulturellen, kreativen und musischen Angebote, hält Barbara Hutzli fest. Neben dem Spiel- und Jassnachmittag ist das ein Bastelnachmittag am Montag.

Eine Mieterin habe aber auch schon für das ganze Gästehaus gekocht, weil sie das gern mache, nennt die Geschäftsführerin ein Beispiel, das in den ersten Wochen bereits vorgekommen ist. Grundsätzlich gelte auch, dass die anwesenden Gäste die Öffnungszeiten selbst bestimmen würden.

Einsamkeit entgegenwirken

Daneben will das Gästehaus aber auch einfach Treffpunkt sein, um Einsamkeit, Hilflosigkeit oder auch bloss Langeweile im Alter entgegenzuwirken. Dieses neue Angebot müsse sich aber wohl erst noch herumsprechen, stellt Barbara Hutzli fest, die die Angebote im Treffpunkt Etage 2 betreut. Dies gelte insbesondere auch für den fixen Kaffeetreff am Dienstagnachmittag.

Andreas Leuenberger spielt nicht nur in der Jassrunde mit, er hat bei der Spitex zusätzlich ein Zimmer gemietet. Bild: Olaf Nörrenberg

Reservationen sind möglich. Falls ein Zimmer frei sei, könne es aber auch ganz spontan und nur für ein paar Stunden gemietet werden, hält Franziska Ryser fest. Verrechnet werden Miet- und Wohnkosten sowie bei Bedarf Pflegedienstleistungen, die direkt mit den Krankenversicherern abgerechnet werden. Zudem werden die Klienten vom Fahrdienst abgeholt und wieder nach Hause gebracht und verpflegt, wenn dies gewünscht wird.

Ecken ist Trumpf

Am Jasstisch ist derweil das nächste Spiel ausgegeben. Ecken ist Trumpf. Hans Kölliker legt sich diese Farbe neben den Jassteppich. Fein säuberlich hat er sie wie auch eine Schaufel, ein Kreuz und ein Herz aus je einer Karte ausgeschnitten. So weiss er während des Spiels jederzeit, was Trumpf ist.

Ganz unverbindlich kann der Treffpunkt Etage 2 morgen Samstag besichtigt werden: Dann lädt die Spitex Oberes Langetental von 10 bis 16 Uhr zum Tag der offenen Tür in ihren umgebauten Stützpunkt ein.