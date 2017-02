David Roschi gewann in seiner Karriere zwischen 1962 und 1978 insgesamt 58 Kränze, 3 davon an Eidgenössischen Schwingfesten. Zudem siegte er am Brünig, auf der Rigi und am Bernisch-Kantonalen Schwingfest 1971 in Münchenbuchsee. Der Höhepunkt seiner Aktivzeit erfolgte 1972 in La Chaux-de-Fonds: Als 25-jähriger Sennenschwinger bodigte Roschi im Schlussgang Karl Bachmann und wurde Schwingerkönig.

Rückblickend auf den Königstitel, meint er: «Finanziell zu gewinnen gab es damals natürlich nicht viel, aber im Nachhinein habe ich mit meinem Eisenwarengeschäft jahrelang von diesem Titel profitiert.» Dies führte David Roschi fast dreissig Jahre lang selbstständig mit seiner Frau ­Annegreth.

Training mit Strohballen

Noch immer verfolgt der gebür­tige Oberwiler den Schwingsport und beobachtet die Entwicklungen. Er ist der Meinung, dass die heutigen Schwinger im Vergleich zu früher verweichlicht sind. «Sie trainieren zwar in modernen Krafträumen, bauen Körpermasse auf, aber ich bin mir sicher, sie verfügen nicht über mehr Kraft als wir früher. Eines meiner täglichen Krafttrainings war zum Beispiel das Tragen von Strohballen, in jeder Hand eine, die Arme waagrecht ausgestreckt, und vom Tenn laufend zu den Kälbern im Stall.»

Roschi, der damals nebst dem Bauern als Zimmermann in Oey arbeitete, stellt auch fest, dass heute viele Schwünge beim Schwingen gar nicht mehr zur Anwendung kommen. Damit meint er den Langzug, den Schlungg oder auch den spektakulären Souplesse, bei dem der Angreifer seinen Gegner im hohen Bogen rückwärts über sich selber wirft.

Rückgang bei den Schwingern

Die landläufige Meinung, dass der Schwingsport immer beliebter geworden ist, mag Roschi nicht teilen: «Heutzutage nehmen am kantonalbernischen Schwingfest hundert Schwinger weniger teil als zu meiner Aktivzeit, das ist ein Rückgang. Das boomt nicht. Was boomt, ist der ganze Karneval darum herum. Das ‹Eidgenössische› in Estavayer war zu gigantisch.»

Was aber immer noch unver­ändert sei, ist «die hervorragende Kameradschaft unter den Schwingern», freut sich der dreifache Familienvater. Seinen 70. Geburtstag wird der Jubilar mit seiner Familie und den neun Grosskindern in ruhigem Rahmen feiern. (Berner Oberländer)