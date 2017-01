Was in Wengen nach der Absage los war

Eigentlich können die Organisatoren der Internationalen Lauberhornrennen von Glück sprechen. Ihr grosses Aushängeschild, die Abfahrt, fand zwischen 2005 und 2016 zwölfmal hintereinander statt. Zwölfmal in Serie spielte das Wetter zumindest einigermassen mit. Dies kann man nicht von allen Weltcupstationen behaupten. Zuletzt abgesagt wurde der Abfahrtsklassiker im Jahr 2004 – ebenfalls wegen zu viel Neuschnee, so wie am vergangenen Samstag.

Es sollte also wieder mal nicht sein. Kurz nach 11 Uhr entschied die Rennjury, womit man schon seit mehreren Tagen rechnen musste: Das Sicherheitsrisiko ist zu hoch – das Rennen gestrichen.

Geldreserven hinterlegt

OK-Präsident Urs Näpflin betonte mehrmals, dass man diesen Entscheid sportlich akzeptiere. «Die Natur ist der Chef.» Eines konnte er allerdings nicht ver­hindern: Tausende Skifans im Zielraum, an der Piste und auf Girmschbiel wurden enttäuscht. Immerhin: Unmittelbar nach der Absage verkündete das OK, dass den Zuschauern das Eintrittsgeld zurückerstattet werde.

Der Aspekt der Geldrückerstattung steht wohl in den allgemeinen Geschäftsbedingungen der Tickets, diese werden aber bekanntlich vom grossen Teil der Käufer ignoriert. Auf eine offensive Kommunikation dieses Vorgehens hat das OK jedoch bewusst verzichtet.

Denn dieses Szenario stellt die Organisatoren vor eine beträchtliche organisatorische und logis­tische Herausforderung: Erwachsene mit einem Ticket für die ­Tribüne im Zielraum bezahlten dafür 95 Franken. Ein sogenanntes Lauberhorn-Ticket (Bahnfahrt plus Renneintritt für am Start, entlang der Piste und im Ziel, ausser Tribüne) kostete 65 Franken. Wer mit solchen Tickets ausgestattet war, erhielt am Samstag abzüglich Bahnkosten und Bearbeitungsgebühr noch 65 beziehungsweise 40 Franken zurückerstattet.

Und wer ein Sportpassbesitzer-Ticket erstand (Renneintritt ohne Bahnfahrt), erhielt die vollen 35 Franken zurück – und dies noch am gleichen Tag: Ab 12.30 bis 17 Uhr hatten die Besucher Zeit, ihr Geld zurückzufordern.

130'000 Franken Bargeld hatten die Organisatoren vorsorglich bei der BEKB für das Eintreten dieses Szenarios hinterlegt. Urs Kaderli, Ressortchef Finanzen der Lauberhornrennen: «Dieser Betrag umfasst die Gesamtreserven, die wir allerdings nicht vollumfänglich anzapfen mussten.»

Versicherungen abgeschlossen

Als Ort des Umtauschs wählten die Organisatoren den Schulhausplatz in Wengen. Die Geldreserven wurden von der Bank hierhertransportiert. Aberhunderte von Skifans fanden sich im Verlauf des Samstagnachmittags hier ein, um den Handel abzuwickeln. In aller Eile hatten die ­Organisatoren Tische und Holzbänke bereitgestellt. Kaderli und sein Team zählten über 500 Personen, die ihr Geld vor Ort zurückforderten.

«Alles lief im gesitteten Rahmen ab», sagt Kaderli. Zwar hätten sich einige Fans beklagt, nicht den vollen Preis zurückerstattet zu kriegen, «doch das war eine absolute Minderheit». Der grosse Teil der Zuschauer, die enttäuscht werden mussten, gab dem Kassenteam ein positives Feedback. «Viele waren überrascht, dass sie überhaupt einen Geldbetrag zurückerhielten.» Hinzu kommen übrigens etliche Besitzer der sogenannten Gold-Cards (VIP-Angebot, 290 Franken ohne Sportpass), die nachträglich auf dem elektronischen Weg entschädigt werden.

Das OK um Urs Näpflin rechnet infolge der abgesagten Abfahrt mit Einbussen «im hohen sechsstelligen Bereich», wie der Präsident angab. Zwar habe man für solche Fälle Versicherungen abgeschlossen. «Es ist jedoch ­unmöglich, unser ganzes Budget von über 7 Millionen Franken versichern zu lassen», so Näpflin. Die anfallenden Prämien hätten die finanziellen Möglichkeiten der Lauberhornrennen überstiegen. Wie hoch die Verluste effektiv sind, könne man derzeit noch nicht beziffern.

Hatte die Absage auch Folgen für die Jungfraubahnen als Hauptzubringer der Lauberhornrennen? Während dieses Events herrsche sowieso ein Ausnahmezustand, sagt Mediensprecherin Patrizia Bickel auf Anfrage. «Die Züge verkehrten nach einem Spezialfahrplan, zum Teil alle 15 Minuten.» Zusätzliche Mittel seien nicht nötig gewesen. «Der Abtransport ins Tal verlief auch am Samstag problemlos.»

Für die Lauberhornrennen transportiert die Jungfraubahn übrigens nicht nur die Personen, sondern auch bis zu 2000 Tonnen Material; darunter beispielsweise Schneemobile, Musikinfrastruktur für die Konzerte oder die Übertragungswagen des Schweizer Fernsehens. (Berner Oberländer)