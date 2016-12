Weihnachtsbahn fährt gratis

«Die Idee kommt bei den Leuten sehr gut an. Besonders Kinder machen vor Freude über den Samichlous und das Weihnachtsbähnli Luftsprünge», erklärte Lorenzo Mostosi nach der ersten Fahrt. Mit Glöckligeläut lud Chauffeur Mostosi, als Samichlous verkleidet, Passanten ins Bähnli ein. Dieses war mit Girlanden und Lichterketten geschmückt.

Begeistert nahm ein Paar aus Korea die Einladung zur 50-minütigen Gratisfahrt mit weihnächtlicher Musik an. Das Bähnli verband die am Weihnachtsshopping teilnehmenden Geschäfte im Zentrum, im West- und Ostquartier sowie in der Altstadt Unterseen, und die drei Kunstobjekte am Marktplatz, am Postplatz und dem Amman-Hofer-Platz.

In den Waggons hatte man Kässeli für die Kollekte montiert. Dies war eine neue Aktion des Komitees Weihnachtsshopping der KMU und des OK Weihnachtszauber. Daraus könnte sogar eine Tradition werden, die von der Adventszeit bis zur Altjahrswoche dauert, hofft Mostosi. (mhi)