Weil Vandalen wüteten, frieren nun die Bahnkunden

Den Zettel gibt es mittlerweile nicht mehr. «Werte Bahnkunden, infolge Vandalismus bleibt der Wartsaal vorübergehend geschlossen. Wir bemühen uns um eine baldmögliche Lösung.» Die Lösung, die die BLS Netz AG, Bereich Liegenschaften, gefunden hat, ist die, ihre Ankündigung wieder zu entfernen. «Das ist, als würde ich mit Fieber zum Arzt gehen, und das Einzige, was der macht, ist, mein Fieberthermometer wegzuschmeissen.»

Das Fieber aber bleibt, beziehungsweise der Wartsaal bleibt geschlossen, worauf ein neuer Zettel hinweist.Der Vergleich stammt von Mike Maurer, der sich in einem offenen Brief an die BLS gewandt hat. Sein Ziel war aber nicht der Austausch der Mitteilung, sondern eine rasche Wiederöffnung des Wartsaals.

«Erst diese Woche war ich wieder in Erlenbach, und rund um den Bahnhof standen frierende Menschen», berichtet Maurer, der als Musiker mindestens einmal in der Woche zum Unterrichten von Köniz nach Erlenbach kommt. Seit etwa einem Jahr sei der Wartsaal am Bahnhof nun geschlossen, was Mike Maurer gerade in der kalten Jahreszeit als Ärgernis empfindet.

Und nicht nur er. «Auch wir bekommen Reklamationen von Gästen, die mit dem Zug anreisen und nicht in den Wartsaal hineinkönnen», sagt der Geschäftsführer der Stockhornbahn AG, Alfred Schwarz, und ergänzt: «Im Winter wäre es sicher wünschenswert, wenn sich die Leute dort zumindest tagsüber aufwärmen könnten.»

Zeitschaltuhr zu teuer

Doch daraus wird vorläufig nichts. In einem Antwortschreiben hat Adrian Herren als stellvertretender Leiter des Kundendienstes der BLS AG Mike Maurer erklärt: «Im Wartsaal wurden wiederholt Sachbeschädigung und Vandalismus betrieben. Die entstandenen Reinigungs- und Reparaturkosten waren jeweils hoch. Zuletzt wurde im Wartsaal sogar ein Brand gelegt. Das Risiko einer weiteren Brandstiftung können wir den Mietern im Bahnhofgebäude nicht zumuten. Die Verantwortliche entschied sich deshalb für die Schliessung des Wartsaals.»

Zwar sei in der Zwischenzeit die Installation einer Videokamera und einer Zeitschaltuhr für die Wartsaaltüre geprüft worden. «Aus Kostengründen verzichten wir jedoch darauf», teilt der Kundendienstverantwortliche mit.

Der nicht mehr aktuelle Infozettel werde entfernt. «Am Entscheid, den Wartsaal zu schliessen, wird hingegen festgehalten. Für Sie und die weiteren Fahrgäste ist das keine gute Nachricht, trifft diese Massnahme nun die falschen. Dennoch hoffe ich, Ihr Verständnis für diesen Entscheid etwas wecken zu können.»

Lösung durch Sanierung?

Maurer bewertet die Antwort der BLS allerdings als «absolut un­befriedigend» und fühlt sich als Kunde nicht für voll genommen. «Die Reisenden, die nicht wenig Geld für Zugtickets zahlen, in der Kälte stehen zu lassen, das zeugt von wenig Kundennähe.»

Etwas moderater äussert sich Erlenbachs Gemeinderatspräsident Simon Künzi auf Anfrage: «Grundsätzlich ist es auch uns ein Anliegen, dass die Leute am Bahnhof nicht frieren müssen. Aber wir haben gleichzeitig Verständnis für die BLS, dass sie den Saal ­wegen Vandalismus geschlossen hat.»

Künzi bedauert die aktuelle Situation und hofft auf eine Lösung im Zuge der geplanten Modernisierung des Bahnhofs. Die ist nach Auskunft der BLS-Medienstelle jedoch erst für 2020 vorgesehen. Wie genau das Projekt aussehe, könne zum jetzigen Zeitpunkt zudem noch nicht gesagt werden. (Berner Zeitung)