Wein für die Schweizer und Schokolade für die Deutschen

Blanka Heinecke, irgendwann zwischen den beiden Weltkriegen in Willisau (Luzern) geboren, lernte Kandersteg schon als junges Mädchen kennen, als sie mit ihrem Vater oft zum Wandern kam, und später kam sie mit ihrem Lebenspartner zum Langlaufen. Als Langlauf für sie immer wich­tiger wurde, schauten sie, wo die Loipe durchführt, und entschieden sich in den 1980er-Jahren, an deren Verlauf ein Häuschen zu bauen.

Ganz hinten in Kandersteg, wo die Felsen den Himmel zu berühren scheinen, am Fuss der Fluh, die sie liebevoll «die grosse Wand» nennt. Sicherheit und Geborgenheit gebe ihr diese Wand, so Blanka Heinecke. Ihr Bruder habe gesagt, sie spinne doch, in dieses Schattenloch zu ziehen, sagt sie lachend und ergänzt: «Aber jedes Mal, wenn er uns hier besuchte, schien die Sonne!»

Auch die Luft sei in Kandersteg natürlich viel besser als in der Rheinebene. Genauso das Wasser. «Der erste Kaffee oder der erste Tee, den ich hier trinke, ist für mich ­immer etwas ganz Besonderes.»

Zwischen verschiedenen Welten

In Luzern besuchte Blanka Heinecke die Sekundarschule und in Stuttgart eine höhere Schule für Gestaltung und Design. In Stuttgart, weil ihre Mutter von dort kam und ihre Grosseltern dort lebten. Kurz nach dem Krieg, 1949, sei sie zum ersten Mal nach Deutschland gegangen, sagt sie und schildert die Identitätskrise der Bevölkerung.

«Die jungen Deutschen konnten sich damals verständlicherweise nicht mit ihrem Land identifizieren. Ich dachte, denen fehlt etwas», sagt sie. «Sie wussten nicht, wie sie mit ihrer Geschichte umgehen sollten.» Jedes Mal, wenn sie damals eine Schweizer Fahne ge­sehen habe, habe ihr Herz höhergeschlagen, doch deutsche Fahnen habe man damals im Alltag kaum gesehen – auch nicht im Sport.

Fussball-Herz schlägt für die Schweiz

Auf die Frage, für wen ihr Herz schlage, wenn im Fussball unsere Nati gegen die Deutschen spiele, antwortet sie kurz entschlossen: «Für die Schweiz natürlich!» Blanka Heinecke ist wie ein Chamäleon: In Deutschland fühlt sie sich als Deutsche und spricht auch so. Wenn man beruflich an einem Ort lebe, gebe es immer ­Situationen, in denen man sich einfügen müsse, erklärt sie. In der Schweiz fühle sie sich als Schweizerin. «Hier bin ich freier, kann machen, wie ich will. Bin niemandem Rechenschaft schuldig.» Wenn sie jemandem nicht gefalle, sei das kein Problem.

Blanka Heinecke spricht nahezu akzentlos Schweizerdeutsch. Selbst im Ruhestand werde sie sich nicht für ein Land entscheiden, prophezeit sie. «Ich werde in Mannheim meine Wohnung und in Kandersteg mein Häuschen behalten.» Kandersteg liege verkehrstechnisch extrem gut, begründet Heinecke ihren Wahlwohnort. Er sei bequem mit dem Zug zu erreichen, ein Auto brauche man nicht.

Zwischen hier und Mannheim gebe es keine grossen Tunnels, die Stau verursachen könnten. So konnte man früher, als sie noch ein Auto hatte, mal eben für ein Wochenende herkommen. Die rund 400 Kilo­meter waren und sind gut zu ­machen.

Zudem lebe ihre Verwandtschaft im Bernbiet. Der Hauptgrund sei aber die wunderschöne Landschaft. «Ich wandere sehr gerne. Das Gasterntal ist mein absolutes Lieblingstal», schwärmt sie und erzählt von Geschehnissen, die sie dort erlebt hat. Ausserdem sei man von hier aus durch den Lötschberg schnell in Venedig, lächelt sie.

Schweizer sind freundlicher als Deutsche

In Deutschland vermisse sie am meisten die schweizerische Freundlichkeit, sagt Heinecke. Im Umgang miteinander seien Schweizer netter.

Allerdings werde man hier sofort darauf aufmerksam gemacht, wenn man etwas nicht dürfe oder falsch mache. Und nach kurzem Überlegen fügt sie hinzu: «Diese Arroganz, die man den Deutschen manchmal vorwirft, das hat schon was.» Ihr Freundeskreis in Deutschland sei, weil sie dort lebe, natürlich grösser als hier. In Kandersteg habe sie nur wenig Freunde. Nach Deutschland bringe sie gerne Schokolade mit oder Gebäck wie die Willi­sauer Ringli. Aber keinen Käse, der sei ihr hier zu teuer.

Andersherum bringe sie ihren Schweizer Freunden Weisswein aus der Pfalz mit, der schmecke «anders, leicht und angenehm». Oder Bücher und Schallplatten. «Solches kostet in Deutschland viel weniger,» schmunzelt sie und erzählt, dass sie sich jedes Mal erst wieder an die gehobenen Preise in der Schweiz gewöhnen müsse.

Immer zwischen Mannheim und Kandersteg pendeln

Ob sie von einem Stimmrecht für Auslandschweizer profitieren würde, verneint die sympathische Dame, die ihr Leben der Kunst verschrieben hat. «Um da mitzuentscheiden, müsste ich mich wesentlich mehr mit der Materie beschäftigen», gibt sie zu. Sie wisse zwar gern, was in der Schweiz so laufe, und spreche mit Schweizer Künstlern oft über Politik, doch das sei nicht genug dafür, Entscheidungen mittragen zu können.

Auch mit ihren deutschen Freundinnen spreche sie oft über politische Geschehnisse in der Schweiz. Letzthin habe eine Freundin sie gefragt: «Na, wie gehts denn jetzt mit dem Ueli Maurer in Kandersteg?»

Die liebenswürdige Doppel­bürgerin hat in Mannheim eine Kunstgalerie, die sie noch zwei Jahre führen will. Danach möchte sie langsam kürzertreten und sich – vielleicht – zur Ruhe setzen. Blanka Heinecke wird auch in Zukunft weiterhin nach Lust und Laune zwischen Mannheim und Kandersteg pendeln und sich gerade dort aufhalten, wo es am ehesten für sie stimmt. (Berner Oberländer)