Wenn der Schutzwald zur Gefahr wird

«Der Wald ist der verlässlichste Schutz gegen Naturgefahren», hält Andreas Schweizer, Revierförster von Boltigen, fest und erklärt, weshalb der Schutzwald «Chuttlerenwald» oberhalb von Boltigen dringend verjüngt werden muss. Bei Begehungen habe der Förster festgestellt, dass dieser Wald schon seit längerer Zeit nicht mehr bewirtschaftet worden sei, obschon er die Gemeindestrasse, das Dorf und letztlich auch die Kantonsstrasse vor Steinschlägen schützen solle. «Bei anderen Wäldern mag das gehen, aber bei Schutzwäldern ist das gefährlich», warnt er. In diesem Wald gebe es viele Wind­würfe und Borkenkäferbefall.

Ausserdem stünden darin viele grosse, schwere alte Bäume, die viel Schatten verursachen und damit die Verjüngung beeinträchtigen würden.Ausserdem seien viele dieser Rottannen rotfaul. Das heisst, sie sind selber von Steinschlägen beschädigt worden und haben angefangen zu faulen. Das macht die Bäume instabil. Fällt einer dieser Bäume von selbst um und auf einen anderen drauf, kann ein Dominoeffekt entstehen.

«Diese Bäume sind zu potenziellen Gefahrenträgern geworden und müssen entfernt werden», so Schweizer. Diesen Gefahren wirke man nun mittels eines längerfristigen Schutzwaldprojekts entgegen, erklärt er. «Die erste Etappe haben wir nun abgeschlossen, im kommenden Herbst folgt eine weitere. Danach fahren wir weiter Richtung Eichstalden.»

Keine Felsbewegungen

Seit Jahren ist klar, dass der Fels oberhalb der Gemeindestrasse Boltigen–Taubental eine potenzielle Gefahr darstellt. Steinschläge haben dies immer wieder bewiesen. Einer dieser Steine ist vor kurzem bis zum Boltiger Pfarrhaus heruntergerollt. Es sei zwar nur ein kleiner Stein gewesen, der keinen Schaden angerichtet habe, beruhigt Schweizer. Doch es war ein deutliches Zeichen. Schon vor Jahren hat man am Fels sieben Messstellen eingerichtet.

Durch tragische Vorkommnisse wurden die Messstellen während der letzten Jahre allerdings nicht mehr besucht. Am 24. April 2017 seilte sich Fritz Gyger, Abteilung Naturgefahren des Kantons Bern, in die Felswand ab und besuchte die Messstellen, um etwaige Bewegungen des Felses nachzumessen. Andreas Schweizer kann die Bevölkerung beruhigen: «Wie mir Jörg Häberle, Geologe beim Amt für Wald Abteilung Naturgefahren, mitgeteilt hat, wurden keine Bewegungen oder Veränderungen am Fels festgestellt.» Ausserdem wurde im vorderen Bereich des Schutzwaldes eine Felsnadel durch Fritz Gyger kontrolliert gesprengt. «Das war nötig, denn diese wies grosse Spalten auf und wäre früher oder später von selbst umgekippt», hält Gyger fest.

Asylbewerber im Einsatz

Eigentlich hätten Asylbewerber des Bundesasylzentrums in Boltigen im Rahmen der gemeinnützigen Beschäftigungsprogramme (GEP) bei diesem Schutzwaldprojekt ihren ersten Einsatz leisten und eine Asträumung machen sollen. Wegen der fortgeschrittenen Vegetation wurde jedoch die Holzerei auf dem Landwirtschaftsland sistiert und auf Herbst verschoben. Die Asylbewerber wurden dann in anderen Schutzwaldprojekten in Boltigen eingesetzt.

«Sie arbeiteten stattdessen im Steiniwald oberhalb von Reidenbach und erledigten Arbeiten in anderen Bäuerten», bestätigt Fred Stocker, Gemeinderatspräsident von Boltigen und Koordinator der GEP, auf Anfrage. Laut Schweizer hätten die Asylbewerber ihre Arbeit sehr gut gemacht. Die Gemeinde als Auftraggeberin ist sich bewusst, dass es insbesondere um die Kirche herum zu störenden Lärmemissionen kommen kann. Sie bittet die Bevölkerung um Verständnis. (Berner Oberländer)