Wenn der Sportschuh drückt

Wengen Die Internationalen Lauberhornrennen sind zum Mythos geworden. Und einer, der seit 42 Jahren an vorderster Front dabei ist, wurde zur Legende: Fredy Fuchs. Der Wengener, eine markante und auf seine Art einmalige Führungspersönlichkeit, tritt nach den Rennen vom 13. bis 15.Januar 2012 ins zweite Glied zurück. Mehr...

Am 26. November verstarb Viktor Gertsch, der während 44 Jahren den Internationalen Lauberhornrennen in Wengen als OK-Präsident vorstand. Am Dienstag fand die öffentliche Trauerfeier im Congress Centre Kursaal Interlaken statt. Mehr...