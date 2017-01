Westernkomödie vor Premiere

Über die Lautsprecher wird das Publikum mit dem Song «Wanted Man» der amerikanischen Band The Last Internationale in den Wilden Westen entführt. Als Pferdedieb wurde Murphy (Daniel Freidig) durch den Sheriff (Mario Tauss) und seinen Gehilfen (Lukas Buchs) überführt und zum Galgen gebracht. Bereits auf Henkers Schafott wird der Gauner durch die hübsche und reiche Goldminenbesitzerin Lisa Lee (Andrea Frei) begnadigt.

Doch auf Murphy wartet nicht das Ehebett, sondern harte Arbeit in der Mine. Eine offene Rechnung und der Goldrausch haben die Colts in den Halftern der vier Revolver-Girls als gefürchtete Watts-Gang gelockert.

Wildwestromantik pur steht zuhinterst im Obersimmental an – mit wilden Schiessereien zwischen Cowboys und -girls, heissen Saloonszenen und den resoluten Weibern, unter ihnen auch die 85-jährige Elsa Bratschi, mit ihren ehemaligen Galgenvögeln. Die Zuschauer werden während zweier Stunden durch das packende und humorvolle Theaterstück in den Wilden Westen entführt.

Fast ein Jahr daran gearbeitet

Die Lengger Spillüt geniessen das Privileg, «Wanted» des Schaffhauser Autors und Regisseurs Walter Millns nach der Uraufführung durch die Seldwyla-Theatergruppe Bülach erst als Zweite auf die Bühne zu bringen. Das Stück wurde aus dem «Züridütsch» in den Lenker Dialekt übersetzt.

Unter der Regie von Severin Bühler und seinem Assistenten Bruno Brunner arbeiteten die 17 Spielleute und einige im Hintergrund an der Inszenierung von «Wanted» während fast eines Jahrs.

Zu Country- und Westernmusik erlebt das Publikum live auch die wechselnde Kulisse des Originalbühnenbildes aus Bülach. Die Lengger Spillüt laden bis Mitte März an 14 Spielabenden Theater- und Westernliebhaber in den Saloon in der Mehrzweckhalle an der Lenk.

Die weiteren Spieldaten der Lengger Spillüt sind – nach der Premiere von heute Samstag um 20 Uhr – an den Samstagen 28. Januar, 18. und 25. Februar sowie 4. und 18. März (Derniere). Dazwischen an den Donnerstagen, 2., 9., 16. und 23. Februar, 2., 9. und 16. März, jeweils um 20 Uhr. Einzig die Sonntagsaufführung vom 12. Februar beginnt bereits um 17 Uhr. (Berner Oberländer)