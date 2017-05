Wie Russinnen für Bildung sorgten

In diesem Frühjahr würde die Grossmutter der Wilderswiler Bibliothekarin Christine Mayer hundert Jahre alt. Die gebürtige Toggenburgerin wusste zuvor nicht, dass ihr «Grossmueti» Gertrud Zurschmiede indirekt mit der heutigen Bibliothek verbunden ist. «Ich bin erst durch meine Tätigkeit in der Schul- und Gemeindebibliothek darauf gestossen», sagt Christine Mayer.

Ihre Grossmutter war die Haushälterin einer der beiden adligen und heute im Berner Oberland berühmtesten Flüchtlinge der Russischen Revolution: der Generalstochter, Bildhauerin, Erzieherin und Arztgattin Olga Philippoff von der Launitz (1854–1943) und der Offizierstochter, Malerin und Dichterin Elly (Helene) Baroness von Loudon. Die beiden Damen liessen sich im Mai 1923 in Wilderswil nieder. Ihr Grabstein steht heute an der Kirchenmauer der Kirche Gsteig.

Der Grabstein von Christine Mayers Grossmutter Gertrud auf dem Friedhof Gsteigwiler.

Abschied von der Heimat

In der Zeitung «Das Hardermannli» vom 1. Juni 1986 steht: «Elly von Loudon durfte als reiche Tochter eines Grossgrundbesitzers eine unbeschwerte Jugend geniessen. In Mut und Ausdauer stand sie ihren Brüdern in nichts nach. Sie nahm mögliche und unmögliche Strapazen auf Land, Wasser, Eis, im Wald und Feld auf sich. Sie war hoch gebildet, eine kühne Reiterin und hatte gar vor Bären keine Furcht.»

Angst haben musste die begabte Malerin, die auf Reisen 1891 über 20 Jahre in Florenz hängen blieb, dort mit Herzblut alte Fresken restaurierte, allerdings vor der Februarrevolution. Diese vertrieb sie in die Schweiz. Um ­bleiben zu können, erwarb sie sich das Gemeindebürgerrecht in Thun. Sie musste sich deswegen von ihrer Geburtsheimat Livland lossagen, wo ihre adlige Familie über 800 Jahre lang lebte.

Zusammen mit ihrer Freundin, der Bildhauerin Olga Philippoff von der Launitz, junge Witwe eines Militärarztes, führte sie ein zurückgezogenes Leben in einer Villa in Wilderswil. Hier schufen sich die beiden ein Atelier. «Hiermit entstand für die beiden Künstlerinnen ein glückliches und erfolgreiches Künstlerleben.»

Ein Kreis schliesst sich

Bibliothekarin und Stiftungsratsmitglied Christine Mayer zog es in ihren Jugendjahren von Wetzikon im Zürcher Oberland, wo sie aufwuchs, ins Berner Oberland. Dies, weil sie die Ferien bei ihrem «Grossmueti» – «sie wollte nie nur Grosi genannt werden» – als Kind so geliebt hatte. Bei diesen Besuchen lernte sie ihren heutigen Mann kennen und beschloss, ihre Ausbildung zur Krankenschwester im Spital Interlaken zu absolvieren.

Weil sie heiratete, blieb sie in Interlaken. Vor acht Jahren zog die vierköpfige Familie nach Wilderswil. «Was mich erstaunt, ist, wie sich durch meine Entdeckung ein Schicksalskreis schliesst», so die 45-Jährige. Da sie eine grosse Literatur-Aficionada ist, nahm sie – nach entsprechender Weiterbildung und sechs Jahren Tätigkeit in der Bödeli-Bibliothek – die Stelle in der Schul- und Gemeindebibliothek Wilderswil an, deren Leitung sie seit 2012 innehat.

Das Spezielle daran ist, dass Christine Mayer bis vor kurzem nicht ahnte, wie sehr ihre eigene Grossmutter mit dem Schicksal der Bibliothek verbunden ist. Wies kam: Gertrud Zurschmiede war eine aufgeweckte Frau, die nach der obligatorischen Schulzeit sofort in die französische Schweiz reiste. «Meine Grossmutter war interessiert und versiert.» Das Schicksal habe ihr dann allerdings einen Strich durch die ambitionierten Bildungsziele gemacht. «Sie musste zurück und ihre Mutter pflegen.»

So habe sie als junge Frau eine Stelle als Wäscherin und Näherin bei den beiden aus dem zusammenbrechenden Zarenreich Geflüchteten angenommen. «Es war damals nicht selbstverständlich, dass sich gebildete und wohl­habende Einwanderer in den damals einfachen Bergdörfern wohlfühlten», sagt Christine ­May­er. «Wir dürfen nicht vergessen, dass auch wir Schweizer früher oft der Armut anheimfielen und emigrierten.»

Die Russinnen, wie sie hierzulande überall genannt wurden, hätten den Wilderswilern viel Gutes getan. «Sie haben ihnen Kultur, Bildung und Inspiration gebracht. Sie hinterliessen uns ein grossartiges Erbe.» Den beiden sei es ein tiefes Anliegen gewesen, Bildung allen Schichten zugänglich zu machen. «Olga Philippoff soll eine eigensinnige Frau gewesen sein. Aber meine Grossmutter und sie mochten einander sehr.»

Die Adelige habe dieser unzählige Geschichten erzählt. Von der Zarenrevolution und dem merkwürdigen Schicksal der ganzen Adelsfamilie um Elly Loudon. «Meiner Grossmutter gefiel der Name Elly so sehr, dass sie ihre einzige Tochter – meine Mutter – auf diesen Namen taufte.»

Der Schlüssel zur Geschichte

Die Familie Zurschmiede habe schliesslich die Bäckerei an der Lehngasse im Oberdorf übernommen. Die Lebensmittelknappheit zu dieser Zeit und die daraus resultierenden Geschäftsschwierigkeiten hätten ihren Grosseltern so zugesetzt, dass sie nicht den Mut zu mehr Kindern gehabt hätten, erzählt Mayer. «Meine Mutter Elly wuchs in Wilderswil auf, ging hier zur Schule und half in der Bäckerei, indem sie Brote an die Kunden auslieferte.»

Später liess sich Elly zur Krankenschwester ausbilden. In Biel fand sie eine Stelle und ihren Ehemann. Ihr Vater kam aus dem Toggenburg und arbeitete als Maschinenmechaniker für eine Zürcher Firma. «Meine Grossmutter erzählte oft und viel von ihrer Chefin. Einerseits davon, wie wichtig den Freundinnen Bücher und Bildung waren.» Deshalb hätten die beiden viel Geld gespendet, damit sich die Gemeinde habe Bücher anschaffen können.

«Anderseits, wie meine Mutter zu ihrem Namen kam.» Dass die Bibliothek aber, in der sie später zufälligerweise Beruf und Berufung finden sollte, der Elly-Laudon-Stiftung ihre Existenz verdankt, wusste die Bibliothekarin damals noch nicht. «Als ich dies 2011 erfuhr, fiel ich aus allen Wolken. Weil ich genau wusste, wer diese Elly Loudon war und wie die beiden Russinnen auch mit meiner Familiengeschichte verbunden sind.»

Mit ihrer Arbeit für die Bibliothek sei sie nun indirekt wieder mit den beiden Gönnerinnen in Kontakt gekommen. «Es war für mich wie ein Nachhausekommen.» Oder, wie es auf der Grabplatte der beiden Immigrantinnen steht: «Durch edle Liebe zu höherem Sein.» (Berner Oberländer)