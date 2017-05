«Wir wollen die Berater in die Pflicht nehmen»

Hans Schmid, es war ein durchzogener Start als neuer Gemeinderatspräsident.

Hans Schmid: Sicher ging es nicht nach Wunsch los. Es ist eine Herausforderung, aus der ich das Beste machen muss. Aber es wird bei jeder Amtsübernahme Pendenzen und Altlasten geben.

Konkret wurden über Jahre von der Gemeinde geschuldete Grundeigentümerbeiträge nicht einkassiert – namentlich vom Ausbau der Elsigbachstrasse. Das wurde in ungewöhnlich deutlichen Worten vom Statthalter kritisiert. Wer ist schuld?

Ich bin nicht der Richter. Meine Aufgabe ist es, Lösungen zu suchen, damit dies nicht mehr vorkommt. Aber für die Versäumnisse gab es verschiedene Faktoren, die zusammenspielten. Mehrere personelle Wechsel auf der Bauverwaltung und im Gemeinderat, Projektänderungen und eine aus unserer Sicht mangelhafte externe Beratung. Die Schuldfrage ist für mich nicht zentral, zudem können ehemalige Angestellte dafür kaum haftbar gemacht ­werden.

Die Fälle reichen etwa zehn Jahre zurück . . .

Nach heutigen Kenntnissen wurden Mitte 2013 die letzten Fristen versäumt.

Es erfolgte ein Aufruf des Gemeinderates, die offenen Rechnungen trotz Ablauf der Einforderungsfristen zu begleichen. Wie war der Erfolg?

So haben wir das nicht gesagt. Wir machten die Anwohner darauf aufmerksam, dass die Grundeigentümerbeiträge verjährt sind, die verbreiterte und verbesserte Strasse aber ein Mehrwert darstellt. Wer das auch so beurteile, dürfe seinen Beitrag doch freiwillig noch bezahlen.

Eigentlich hätten die Elsigen-Metschbahnen ihren zugesicherten Beitrag zurückverlangen können, wenn andere am Ende nicht zahlen müssen . . .

Das Unternehmen anerkennt den Mehrwert mit der verbesserten Zufahrt. Es steht zu seiner von Beginn weg gemachten Aussage, dass es seinen Beitrag dazu leistet.

Wie viel Geld wurde so noch kassiert, und welcher Betrag geht der Gemeinde nun wirklich verloren?

Bisher haben 24 Anwohner bezahlt, das sind 130 000 Franken. Das heisst, dass von der Elsigbachstrasse etwa 106 000 Franken fehlen. Was den ähnlichen Fall Unteres Widi angeht, kann ich keine Beträge nennen, da noch nicht alle Abklärungen ­abgeschlossen sind, wer für was und wie viel zahlen muss. Jedenfalls werden wir uns an der Gemeindeversammlung dazu noch äussern.

Drohen im Unteren Widi erneut Verjährungsfristen?

Es gibt unterschiedliche Aussagen dazu, was gilt. Das betrifft beispielsweise die Ein- und Ausfahrt Nord oder die Mike-Schmid-Olympiastrasse. Das muss noch genauer geklärt werden, bevor ich dazu Stellung nehme. Bei der Christoph-Kunz-Olympiastrasse beantragen wir der Gemeindeversammlung vom 2. Juni einen Verzicht auf das Einkassieren der Grundeigentümerbeiträge, da diese rund 450 000 Franken bereits mit Kaufverträgen und Mehrwertabschöpfungen abgegolten wurden.

Was kann der Gemeinderat noch machen – Rechtsanwälte gegen die Grundeigentümer auf­bieten?

Das war nie ein Thema. Allerdings laufen Abklärungen und Gespräche, ob und wie wir die aus unserer Sicht mangelhafte externe Beratung in die Pflicht nehmen können. Das Resultat ist noch offen.

Der Regierungsstatthalter hat diese Fehler Anfang Januar publik gemacht und Massnahmen gefordert. Was ist seither ­passiert?

Es geht ja nicht nur ums Aufräumen, künftig müssen wir solche Fälle verhindern. Wir haben Verbesserungen eingeführt. Das sind elektronische Kontrollen, regelmässige Kontrollberichte an den Gemeinderat und bessere Setzung sowie Überprüfung von Prioritäten in den Abteilungen. Auch die ersten Statusberichte an den Statthalter wurden positiv aufgenommen. Es ist aber klar, dass nicht alle Fälle – wegen möglicher Beschwerden – bis Ende Jahr abgeschlossen werden ­können.

Auch pendente Anschlussgebühren für die Kanalisation wurden vom Statthalter als Problem angemahnt. Wie ist da der Stand heute?

Da wurden mittlerweile sehr viele Rechnungen gestellt. Es geht nicht nur um einmalige Anschlussgebühren, sondern auch um die jährlich wiederkehrenden Beiträge. Auch dort wird es wegen möglicher Anfechtungen der Entscheide Verzögerungen geben können.

Gefordert ist aber, dass die ­Pendenzen bis Ende Jahr auf­gearbeitet sind . . .

Das ist richtig und realistisch, ausgenommen sind Beschwerdefälle. Doch das ist dem Statthalter bewusst, da hat er auch Verständnis. Unsere ersten Berichte wurden von ihm als zufriedenstellend beurteilt.

Der Statthalter hat schon vor vier Jahren bei einer Kontrolle auf Unregelmässigkeiten hingewiesen. Wurde das nicht ernst genommen?

Es wurde in den letzten vier Jahren vieles abgearbeitet, aber noch zu wenig, um wieder à jour zu sein. Das ist ein Versäumnis. Die anfangs erwähnten Gründe sowie die intensive Neat-Bauphase kamen noch dazu. Eine Absicht ist nicht erkennbar, möchte ich betonen.

Im Herbst wurde bei der Revision der Gemeindeordnung eine Geschäftsprüfungskommission als Aufsicht abgelehnt. Was hätte diese Kommission im konkreten Fall machen können?

Ich denke nicht, dass sich viel geändert hätte. Allerdings wird mit der vor kurzem angelaufenen Überprüfung der Gemeinde- und Verwaltungsstrukturen das Thema Aufsicht auch wieder seine Bedeutung erhalten.

In welche Richtung gehen die Diskussionen?

Zurzeit ist eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die mit einem externen Berater verschiedene Verwaltungsorganisationen prüft. Es werden verschiedene Modelle angeschaut. Eines davon ist das Geschäftsleitermodell, bei welchem eine Person über ihre Abteilung hinaus koordiniert und verbindliche Weisungen erteilen kann. Sobald konkrete Ergebnisse vorliegen, werden wir informieren und innerhalb der politischen Parteien eine Vernehmlassung durchführen.

Wie sieht der Zeitplan aus?

Die Vernehmlassung ist im Sommer vorgesehen, und es wird an der Herbstgemeindeversammlung darüber befunden.

