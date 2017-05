Wohnhaus brannte komplett ab

Am Donnerstagabend nach 18.30 Uhr erforderte der Brand eines Dreifamilienhauses an der Hauptstrasse in Niederried den Grosseinsatz der Feuerwehren Ringgenberg, Goldswil und Niederried (RiGoNi) mit Verstärkung der Feuerwehr Bödeli. Letztere setzte zur Bekämpfung des Feuers unter anderem auch die Autodrehleiter ein.

Am Brandplatz konnte beobachtet werden, dass der herrschende Föhn den Feuerwehren die Löscharbeiten erschwerte. Es gelang ihnen schliesslich, den Brand unter Kontrolle zu bringen; das Gebäude wurde aber beim Brand komplett zerstört. Für die betroffenen Bewohner konnten private Lösungen gefunden werden.

Zum Schutz des unmittelbaren Nachbargebäudes wurde mit Wassser eine Feuersperre errichtet. Die anwesenden Bewohner konnten das Haus selbständig verlassen. Verletzt wurde gemäss aktuellen Kenntnissen niemand. Die Staatsstrasse von Brienz nach Interlaken war während der Löscharbeiten für sämtlichen Durchgangsverkehr gesperrt.

Die Nachlöscharbeiten dauerten am Abend noch an. Ebenfalls wird eine Brandwache eingerichtet. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. (bpm/pkb)