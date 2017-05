Wolf schlug an der Grimsel zu

«Ich begreife nicht, wieso vor 8 Jahren die harmlosen schwarzen Schwäne, die niemanden einen Rappen kosteten, vom Thunersee verschwinden mussten, während man den Wolf, der Unsummen von Steuergeldern ‹frisst›, weiterhin schützt»: Noch heute ist Hans Schläppi-Tschopp traurig über den Verlust seiner drei Schafe, der jetzt drei Wochen zurückliegt.

Inzwischen ergab die DNA-Überprüfung positiven Befund: Es war ein Wolf. «Die vom Kanton an sich gute zugesprochene Entschädigung von 300 Franken für jedes Lamm und 450 Franken für das Muttertier tröstet nicht darüber hinweg, was meine Tiere für einen Todeskampf ausgestanden haben ­müssen.»

Flucht über die Aare

Ruhig und gefasst erinnert sich Schläppi an den frühen Morgen des Osterdienstags, als er feststellte, dass drei Schafe fehlen. Nach langem Absuchen der gesamten Weide in der Blindloui fand er zwei Lämmer weiter unten zerfleischt auf einer Sandbank am Aareufer liegend und ein Muttertier auf der gegenüberliegenden Seite der Aare.

Schläppi: «Man stelle sich mal vor – dieses Tier durchquerte in seiner Panik die mehrere Meter breite und 70 Zentimeter tief fliessende Aare. Es ist nicht auszudenken, was dieses Schaf für Ängste ausgestanden haben muss. Auf der anderen Seite war es dann in den Felsen blockiert und wurde eine leichte Beute für den Wolf.»

«Auch ich muss nun jederzeit damit rechnen, dass

meinen Schafen etwas zustösst.»Albert von Bergen

Bis dahin hatte Schläppi eine neutrale Meinung zum Thema Wolf. «Ich habe stets geglaubt, hier oben am Grimselpass könne so etwas nicht passieren. Aber durch diesen neusten Vorfall und meine direkte Betroffenheit hat dies schlagartig geändert.»

Dem Schafzüchter geht es jetzt darum, «allen Luchs- und Wolfbefürwortern mal aufzuzeigen, was da abgeht. Nachdem ich meine Schafe fünf Tage zuvor zum Weiden hinausgelassen habe, fehlen schon die ersten drei. Jetzt muss ich den ganzen Sommer lang beim täglichen Kontrollgang damit rechnen, dass wieder etwas passiert ist.» Es sei die permanente Unsicherheit und Angespanntheit, die extrem belastend sei und es schwer mache, weiterhin Freude an seinem geliebten Hobby zu haben.

Herdenschutz kommt für Hans Schläppi nicht infrage: «Ich muss meine 90 Tiere in drei Gruppen aufgeteilt an verschiedenen Orten weiden lassen. Das würde den Einsatz von sechs Herdenschutzhunden nötig machen, was finanziell niemals zu bewältigen wäre.» Und ein Meter hoher Schafs- und Elektrozaun, wie er ihn jeden Frühling einige Kilometer davon installiere, sei für einen Wolf halt kaum ein Hindernis: «Jedenfalls lagen am Morgen des 11. April zwei Zaunpfosten am Boden.»

«Wider jeder Vernunft»

Der Guttanner Jäger Albert von Bergen hält ebenfalls fast 40 Schafe. Er fragt sich ernsthaft, «welche Behördenverantwortlichen denn intelligenter waren und sind: diejenigen, die vor über 100 Jahren Abschussprämien für den Wolf ausgesetzt haben, oder die, welche den Wolf heute ­schützen». Er unterstütze den Tierschutz vorbehaltlos, wenn es um wirklich bedrohte Tierarten gehe – «aber sicher nicht für den Luchs und den Wolf».

Jetzt ­müsse auch er jederzeit damit rechnen, dass seinen Schafen etwas passiere. Als erfahrener Hochjäger, der schon 50 Jahre auf der Jagd war, stellt Albert von Bergen fest, dass im Grimselgebiet heute kaum mehr Gämsen, Rehe und Hasen vorkommen. «Dafür darf sich jetzt der Wolf ansiedeln. Eine Haltung des Bundes, die jeder Logik und Vernunft widerspricht.»

Voraussicht des Ex-Inspektors

Seit der Wiederkehr des Wolfs ins Berner Oberland vor 11 Jahren war das umstrittene Raubtier vorwiegend in der erweiterten Region von Oberwil und Boltigen (Simmental) aktiv – letztmals vor vier Monaten in Diemtigen, wo der Wolf mit dem Namen M74 ein Reh riss.

Über 40 Zwischenfälle mit rund 140 getöteten Tieren registrierte das Jagdinspektorat des Kantons Bern seit 2006. Dass der Wolf nun auch im östlichen Teil des Berner Oberlandes aktiv wird, ist ein Novum. Noch kein halbes Jahr ist es her, dass Alt-Jagdinspektor Peter Juesy anlässlich eines Referats in Frutigen prognostizierte: «Die Zuwanderung der Wölfe über die Grimsel in den Kanton Bern ist nur eine Frage der Zeit» – dies in Anlehnung an das sogenannte Calanda-Rudel, von dem sich von Zeit zu Zeit Jungtiere lösen.

«Nicht auszudenken, was dieses Schaf für Ängste ausgestanden ­haben muss.»Hans Schläppi

Ob es sich beim neusten Zwischenfall tatsächlich um einen neuen «Einwanderer» handelt oder um einen der bereits aktiv gewesenen Wölfe, ist noch unsicher und Gegenstand der immer noch laufenden Abklärungen. «Was wir bereits jetzt bestätigen können: Der Wolf in Guttannen ist italienischer Abstammung», sagt der Berner Jagdinspektor Niklaus Blatter.

Zaun als wirksamer Schutz

Ralph Manz von der Koordinationsstelle für Raubtierökologie und Wildtiermanagement verzichtete auf telefonische Anfrage darauf, sich zum vorliegenden Fall zu äussern.

Hingegen erklärt der Herdenschutzbeauftragte des Kantons Bern, Martin Jutzeler: «Der Ärger des betroffenen Schafzüchters über den Verlust seiner Tiere ist nachvollziehbar. Mit einem funktionierenden elektrifizierten Schutzzaun lässt sich aber in der Regel ein wirksamer Schutz vor Wolfsübergriffen errichten. Bei Bedarf kann beim Herdenschutzbeauftragten des Kantons nachgefragt werden.»

(Berner Zeitung)