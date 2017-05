«Die ganze Familie hat in etwa die gleiche Vorstellung von Musik und tritt seit etwa drei Jahren gemeinsam auf. Zäme Musig mache isch schön», sagte Peter Grunder alias Peter Schlicht am Samstagabend. Zum Konzert von Schlicht the Family Band war das Kunsthaus Interlaken gut besetzt, darunter mit zahlreichen Freunden und Bekannten der Grunders.

Mit rassigem, ziemlich lautem Mundartrock legte die Band los: Am Saxofon Sohn Adrian, am ­Cajón (Trommelkiste) Sohn Oliver, an der Bassgitarre Mutter Ruth, dann Sänger, Liedermacher und Vater Peter, und an der Leadgitarre Cousin Matthias Lüber aus Brienz.

Aus dem neuen Programm «Hoffnungsschlimmer», alles Mundartrock aus Grunders eigener Feder, spielte die Band etwa den rassigen Song «Bewegig». «Bewegig sig richtig, Bewegig sig wichtig», sang Peter Grunder, untermalt von tollen Saxofontönen. Dazu tobte er sich, mit dem blauen Hut an Udo Lindenberg erinnernd, an seiner Gitarre aus, so intensiv, dass ihm die Bierflasche umkippte. Das Publikum lachte und applaudierte.

Freude am Dichten

Auch die neuen Lieder zeugten von Grunders Freude am Dichten. So klagte er etwa: «Wenn ig am Kiosk stah, da chum i gar nie draa. Isch gratis Züg parat, da chum i gar nie draa; als wär i grad bsesse – do bsinnsch di nüme meh.» Oder aber der Song «Büro» über die Unbill eines Bürojobs: «Der Wecker hätt mi i de Alltag gschrisse.»

Auch ein melancholisches Lied aus den Achtzigerjahren war dabei: «Tabu, wenn d älter wirsch; tabu, wenn d Ohnmacht gschpürsch.» Sohn Adrian entlockte seinem Saxofon schräge Klänge, Sohn Oliver klatschte mit den Händen den Takt auf der Holztrommel, Matthias Lüber spielte coole Gitarrenriffs. Mit Ausnahme von Mutter Ruth sangen die anderen Musiker mit. Es tönte rockig, harmonisch bis mitreissend.

Zur Freude der Zuschauer präsentierte Peter Grunder noch zwei Liebeslieder aus seinem älteren Programm «Musemuntsch», nämlich «Deo» und «Kater». Das Konzert endete ohne Zugabe um 22 Uhr, gleich danach spielte die Mundartrapperband 4Life für ganz junges, zahlreich erschienenes Publikum.

