Zahlen, Pläne, Weinkeller

Im Inventar der kantonalen Denkmalpflege ist der alte «Keller oder Schopf», der vermutlich um 1750 nördlich der Kirche in den ehemaligen Stadtgraben gebaut wurde und zeitweise als Weinkeller diente, als schützenswertes Objekt vermerkt. Am Dienstag, 6. Juni, schlägt der ­Gemeinderat der Gemeindeversammlung vor, die Parzelle samt Gebäude für 285'000 Franken zu kaufen. Konkrete Zukunftspläne gebe es für das Gebäude an der Beatenbergstrasse 19 noch nicht, erklärt Gemeindeschreiber Peter Beuggert auf Anfrage.

«Aber ringsherum gehört alles Land der Kirch- oder der Einwohner­gemeinde, und im Moment bietet sich der Gemeinde die einmalige Gelegenheit, auch diese Parzelle zu kaufen.» Zuvor warten aber acht weitere Traktanden auf die Stimmberechtigten – neben einigen Orientierungen vor allem Entscheide über Pläne und Zahlen.

Unerwartet gute Rechnung

Viel besser als erwartet fiel die Gemeinderechnung 2016 aus – die erste nach dem neuen Rechnungslegungsmodell HRM2. Bei einer unveränderten Steueranlage von 1,78 Einheiten und einem Ertrag von 23,6 Millionen Franken schloss die Rechnung mit einem Ertragsüberschuss von 351'712 Franken und damit 765'129 Franken besser als budgetiert. In diesem Ergebnis bereits enthalten sind 1,3 Millionen Franken zusätzliche Abschreibungen, die Gemeinden nach dem neuen System bei so guten Rechnungsabschlüssen für ihre Investitionen vornehmen müssen. Auch die Spezialfinanzie­rungen weisen allesamt positive Rechnungsabschlüsse aus.

Neue Investitionen

Investiert wurden insgesamt 5,9 Millionen Franken, davon allein 4,3 Millionen in Aktien und Darlehen für die Wärme Bödeli AG.

Eine neue Investition von 335'000 Franken beantragt der Gemeinderat für die Beatenbergstrasse im Bereich Haberdarre / Obere Goldey. Mit dem Geld sollen die Fahrbahn und die Leitungen darunter erneuert und die älteren Trottoirabschnitte teils mit Kopfsteinpflaster, teils mit Beton neu gestaltet werden.

Weiter legt der Gemeinderat einen Kredit von 525'000 Franken für Investitionen in die Strassenbeleuchtung vor, zusammen mit einem Rahmenvertrag, mit dem die Industriellen Betriebe Interlaken mit Betrieb und Unterhalt der öffentlichen Beleuchtung beauftragt werden sollen.

Neue Pläne

Und schliesslich entscheidet die Versammlung über die Versorgung des Stadthauses mit Fernwärme der Beotherm AG. Zum einen braucht es 150'000 Franken für Anschlussgebühren und die nötigen Installationen im Haus (die Fernwärmeleitung bis zum Stadthaus existiert bereits); zum andern kostet die Wärme jedes Jahr 39 221 Franken. Für die Revision der Ortsplanung wird ein Kredit von 550'000 Franken beantragt. Anregungen und Anliegen wurden schon im März und April 2017 an Bevölkerungsforen gesammelt; abgeschlossen werden soll die Revision 2021 – sofern die Gemeindeversammlung und der Kanton die neue Planung dann genehmigen.

Umnutzung der Pufferzone

Und schliesslich braucht es am 6. Juni die Zustimmung der Gemeindeversammlung, damit der Campingplatz Lazy Rancho seine bisherige Pufferzone als normalen Teil des Campingplatzes nutzen kann. Denn anders als vor 17 Jahren, als die Pufferzone für kurzfristige Gäste als Mittel gegen wildes Campieren eingeführt wurde, braucht der überdurchschnittlich gut ausgebuchte Campingplatz heute eher Plätze für Gäste, die länger bleiben. Zur Verbesserung der Zufahrt und der Ausweichstelle am Lehnweg wird zudem beantragt, 166 Quadratmeter Fruchtfolgefläche umzuzonen. (Berner Oberländer)