Nach jener in Frutigen ist es die zweite Ausstellung der in Spiez wohnhaften Annerös Schneider (47). «Meine Hobbys sind Natur, fotografieren, Fotobücher zusammenstellen, reisen, wandern, biken, Ski fahren, Skitouren und Begegnungen mit Menschen», zählt die Geschäftsleiterin des Schweizerischen Roten Kreuzes Bern-Oberland ihre Leidenschaften auf.

Während dreissig Jahren lernte sie auf ihren Reisen viele Länder kennen. Sie war mehrmals auf Trekkings im Himalaja, reiste mehrmals in die Vereinigten Staaten, war in Kanada, in Tansania, Marokko, Neuseeland, Bali, in den meisten Ländern Europas und im Februar in Burma. «Dabei ist das Fotografieren zum Hobby geworden. Ich fotografiere auch Familienfeste oder für das Geschäft und durfte schon zweimal die Porträtwahlfotos der FDP Spiez machen», erzählt Schneider. Sie besuchte verschiedene Fotokurse, und bis heute sind die Kamera und sie ein gut eingespieltes Team.

Augen für schöne Sujets

Auf Reisen, in der Natur, in ihrem Garten – zur richtigen Zeit am richtigen Ort – lässt sie sich von Momenten, in denen das Licht und das Motiv zusammenspielen, verzaubern. «Oft sind es einma­lige Augenblicke oder Begegnungen, die berühren.» In der Bibliothek Spiez sind bis zum 12. Mai Bilder mit farbenfrohen Motiven aus der Natur sowie Porträts von lachenden Kindergesichtern ausgestellt.

Ihre Website heisst www.fotofreude.ch, und es ist Annerös Schneiders Freude, ein paar besondere Momente in der wunderschönen Bibliothek mit den ­Menschen zu teilen. «Zu jedem der 22 ausgestellten Bilder habe ich eine passende Weisheit ge­schrieben.

Diese Gedanken helfen dem Betrachter, eine tiefere Bedeutung in den Bildern zu sehen. Gerade in unserer hektischen Zeit soll der Rundgang durch die Ausstellung eine Atempause geben, um sich an den Schönheiten der Natur und eindrücklichen Begegnungen zu erfreuen oder auch Kraft zu tanken, um weiterzugehen.» Die Bilder sind auf Leinwand mit Holzkeilrahmen auf­gezogen und können gekauft ­werden.

Die Fotoausstellung«Zauber des Moments» ist bis zum 12. Maiwährend der Öffnungszeitender Bibliothek Spiez zu sehen. (Berner Oberländer)