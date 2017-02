Zweiseenblick aus dem Fesselballon

Ein Fesselballon soll vom Des-Alpes-Areal 150 Meter in die Luft steigen. In der ringförmigen, begehbaren Gondel hätten 30 Passagiere Platz. «Es geht um ein Naturerlebnis», betont Vivienne Heering, zuständig für Spezialprojekte, Innovation und Events bei der Firma Outdoor Interlaken. Sie und Beni Steuri, CEO der AG, stellten gestern den Medien das Projekt Fesselballon vor, das die Firma seit rund zwei Jahren plant.

Ein mit Helium gefüllter Ballon, 30 Meter hoch, mit einem Durchmesser von 19 Metern, soll 150 Meter aufsteigen und per Elektrowinde wieder zurückgeholt werden. Pro Stunde könnte dreimal ein Aufstieg erfolgen. Gebaut würde der Ballon von der 1993 gegründeten Firma Aerophile in Frankreich. «Bestellt haben wir ihn noch nicht, aber vorläufig reserviert», sagt Beni Steuri. In der Schweiz wäre es der erste Fesselballon dieser Art. Das zeitliche Traumziel für die Firma Outdoor wäre, den Ballon am 19. August, eine Woche vor dem Unspunnenfest 2017, in Betrieb nehmen zu können. Das Baugesuch soll im März gestellt werden. Zuständig ist das Regierungsstatthalteramt.

Ein HB-Luftfahrzeug

Die Firma hat umfangreiche Vorabklärungen getroffen, unter anderem beim Bundesamt für Zivilluftfahrt. Der Fesselballon wäre ein registriertes Luftfahrzeug mit einer HB-Nummer, das strenge Sicherheitsanforderungen erfüllen müsste. Der Ballonführer wäre für seine Aufgabe speziell ausgebildet; zwei Mitarbeitende wären bei den Fahrten dabei. Stationiert wäre der Fesselballon auf dem nordwestlichen Teil des Des-Alpes-Areals. Insgesamt rechnet die Firma mit Investitionen von 1,2 bis 1,3 Millionen Franken. Gesucht werden Sponsoren, die ihre Werbebotschaft auf der Ballonhülle platzieren. «Am liebsten wäre uns, wenn wir mit regionalen Anbietern eine ­Lösung finden», sagt Vivienne Heering.

Sicherheit grossgeschrieben

Die Tourismusorganisation Interlaken (TOI) steht dem Projekt positiv gegenüber. «Es ist ein neues Angebot für Interlaken, das in relativ kurzer Zeit besucht werden kann und niemandem Konkurrenz macht», sagt die Kommunikationsverantwortliche Alice Leu. Das Projekt sei TOI bereits 2015 vorgestellt worden, und man sei ständig in Kontakt. Der Interlakner Fesselballon wäre der einzige seiner Art in der Schweiz. An der Orientierung der Anwohner, die stattgefunden hat, spielte der Sicherheitsaspekt eine wichtige Rolle.

Viele erinnerten sich, dass im Juli 2004 der beim Verkehrshaus Luzern stationierte Fesselballon Hiflyer abgestürzt war. Er war in einen Fallwind geraten. Eine Frau aus Indien kam ums Leben. Das Unglück beendete eine Erfolgsgeschichte: zwischen 2000 und 2004 hatten 140'000 Passagiere den Hiflyer benützt. Die Firma Outdoor ist sich ihrer Verantwortung bewusst und arbeitet mit einem ausgewiesenen Ballonexperten zusammen. Die Windsituation wurde untersucht. Beni Steuri rechnet damit, dass die Fahrten an rund 200 Tagen im Jahr sicher durchgeführt werden können.

Die Outdoor Interlaken AG als Mieterin und die Gemeinde Interlaken als Eigentümerin haben einen auf fünf Jahre befristeten Vertrag abgeschlossen, Voraussetzung ist, dass eine Betriebsbewilligung vorliegt. Dass die Bekanntgabe der neuen Nutzung zeitlich mit den Kündigungen für Mieter auf dem Areal zusammenfällt, ist zufällig und darauf zurückzuführen, dass die Outdoor Interlaken AG mit ihrem Projekt früher parat ist als erwartet. Klar nicht weiterverfolgt wird laut Gemeindepräsident Urs Graf die Idee eines Skateparks auf dem Areal. Er sei für die Anwohner leider nicht zumutbar. (Berner Zeitung)