«verRückt» durchs Band im Stadthaus

Was das für ein «Gschlargg» an seiner Wand sei, habe ihn ein jugendlicher Treichler am «Ubersitz» in seinem Haus einmal gefragt, erinnerte sich der Meiringer Grafiker Beat Kehrli an der Vernissage in der Galerie Kunstsammlung Unterseen (KSU).

Unterhaltsam berichtete er von den hitzigen Diskussionen, die diese Frage in jener Altjahrsnacht auslöste und zu immer wieder neuen Antworten auf die Frage führte, was denn «Kunst» sei – von: «Du musst etwas können!» bis: «Du musst etwas wagen!».

Abstrakte und verrückte Kunst eigne sich besonders gut, Menschen aus der Reserve zu ­locken, sagte Kehrli. Für ihre ­gemeinsame Ausstellung machten dieses Jahr elf Bkbeo-Mitglieder die Probe aufs Exempel, schlüpften in die klassische Rolle des Narren und halten nun mit ihren Werken im Dachstock des Stadthauses der Welt den Spiegel vor.

«Je suis Charlie»

Explizit wird Gisèle Gilgien in Unterseen mit den zerrissenen Plastikplanen und leeren Schuhen vor ihren Flüchtlingsbildern oder mit ihrem «Je suis Charlie» in arabischer Schrift – der Schrift von Menschen, die täglich dem Terror ausgeliefert sind – assoziiert. Dem düsteren Bild einer Welt, die durch Krieg und Gewalt aus den Fugen geraten ist, stehen Do Paladinis Lichtfotografien gegenüber.

Verrückte Farben

Leicht und bunt lässt die angehende Stimmtrainerin Geister­reflexe des Sonnenlichts durchs Bild tanzen. «Denn auch Licht ist für mich Musik.» Etliche Werke nehmen das «Verrücken» wörtlich – und zielen damit auch auf festgefahrene Seh- und Denkgewohnheiten. So hat Trudy Reber für den «Zyklus Achtsamkeiten» nahezu monochrome Flächen in Blau- und Grautönen zu einem Wandbild zusammengerückt, in dem sich Spannung und Ruhe die Balance halten.

Martin Bill hat fliessende Bewegungen aus Holz gemeisselt – und gleich auch ihr leicht verschobenes Echo. Annamarie Wyss verrückt Buchstaben und Farben. Silvia Schmocker lässt Figuren aus ihrer wohl zu langsamen Acrylmalerei davonrennen oder -schwimmen. Andrea Sohm-Jenni rückt mit den Porträtfotos an ihrer Pin-up-Stele immer nur einen Teil des Gesichts ins Bild. Und Heidi Steinhauer erzählt die Geschichte «Verschmelzung – Geburt – eine neue Welt», die von Bild zu Bild weiter ins Licht rückt.

Andere Werke spielen mit Stereotypen der Verrücktheit: Herbert Siegenthaler mit Hundecollagen, die dazu verleiten, nach einem tieferen Sinn zu graben – und zugleich ernste Zweifel wecken, ob überhaupt ein Sinn beabsichtigt ist; Franziska Rohrer mit Porträts wie dem «Verletzten Vogel»; oder Josephine Fischer mit den Stelen «Frau» und «Mann», die starr in ihren Rüstungen aus verrosteten Netzen stehen, in denen es kein Schloss für die verrosteten Schlüssel gibt.

Offene Augen

«Darf man das?» fragte ein Besucher am Samstag angesichts einer federleicht wirkenden Komposition aus Verrücktheitsklischees. «Das könnte ich auch», fanden andere vor einer Installation. «Dann macht es – wenn mans macht, merkt man, ob mans kann», riet Beat Kehrli dem ­Vernissagepublikum gleich wie schon vor Jahren den Treichlern. Und er wünschte den Besuchern, dass sie die Ausstellung mit offenen Augen für die verrückten Sachen in dieser Welt verlassen.

«Es wird einmal ein Wunder geschehn», trällerte daraufhin die Klanginstallation, die Do Paladini, Ines Fahrni, Ursula Dubach und Annamarie Wyss aus verrückter Stimmakrobatik und verfremdeten Geräuschen für die Vernissage konstruiert hatten – «und es werden tausend Träume wahr».

